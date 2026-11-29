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[스포츠조선 정안지 기자]정준하가 '무한도전' 멤버 중 콜라 광고에서 제외됐던 서운한 기억을 털어놨다.

지난 28일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 서경석, 정준하, 김병만, 솔라가 게스트로 출연했다.

이날 정준하는 "콜라 광고를 오래 찍었다. 광고주한테 잘 보이고 싶었다"라고 말문을 열었다.

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그는 "그 전에 이 광고를 우리 MBC '무한도전' 멤버 중에서 나하고 또 한 명만 빠지고 다섯 명만 찍었다. 너무 서운하더라"고 당시 심경을 밝혔다. 이어 "알고 보니까 우리는 콜라를 먹으며 살쪄서 비만이 될까 오해를 줄 수 느낌이었다"라면서 "자존심이 너무 상하더라"고 털어놨다.

하지만 서운함도 잠시, 정준하에게는 3개월 뒤 뜻밖의 기회가 찾아왔다. 정준하는 "근데 3개월 후에 나한테 광고가 왔다"라면서 "광고를 계속 이어가려면 최선을 다해야겠다 싶어서 계속 마시고 트림했다. 그렇게 해서 6L를 마셨다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이어 "한 3년 동안 해당 광고 찍었다. 그때 열심히 해서 광고를 찍었다"고 덧붙이며 광고를 향한 열정을 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com