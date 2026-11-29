사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '개그콘서트'가 '심곡 파출소'와 신규 코너 '성경이와 면상들'로 시청자들에게 웃음을 선사한다.

29일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'의 '심곡 파출소'에는 '영웅시대 이행숙' 이수경과 '순애 부부' 오정율, 홍현호가 등장한다. 또 서성경표 4차원 뮤직비디오 개그 '성경이와 면상들'이 첫 방송된다.

'심곡 파출소'에서는 이수경의 등장과 함께 실제 '영웅시대'인 관객들이 객석에서 일어나 웃음을 자아낸다. 이어 이수경은 3시간을 기다려 받은 임영웅 굿즈를 송필근에게 선물하려 했다고 밝혀 궁금증을 더한다. 예상치 못한 굿즈의 등장에 객석은 웃음바다가 됐다는 후문이다.

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이어 '순애 부부' 홍현호와 오정율이 등장한다. 홍현호는 새로 온 조연출이 자신들의 개그를 보고 보인 반응을 전한다.

또 송필근은 "매번 뭐 하시는 거냐. 내 입장도 생각해 달라"며 하소연한다. 오정율은 "저희가 그렇게 슬프세요?"라며 '순애 부부'만의 '아는 노래'를 시작한다. 이번에는 어떤 노래로 모두를 폭소에 빠뜨렸을지 궁금증을 자아낸다.

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새롭게 선보이는 '성경이와 면상들'은 서성경의 4차원 개그를 음악에 녹여 뮤직비디오와 함께 보여주는 코너다. 서성경이 보컬로, 송재인과 최기문이 코러스 '면상들'로 출연한다.

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서성경은 시작부터 "안녕히 가세요"라는 인사로 4차원 매력을 드러낸 뒤 "뜨거운 아이스 아메리카노, 쓰디쓴 탕후루, 새하얀 검정색"이라며 첫 앨범 콘셉트를 소개한다. 종잡을 수 없는 서성경의 개그에 송재인과 최기문의 무미건조한 코러스가 더해져 새로운 스타일의 웃음을 예고한다.

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한편, KBS2 '개그콘서트'는 29일 오후 10시 35분 방송한다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com