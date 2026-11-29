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[스포츠조선 조민정 기자] 여성 아이돌을 만난 두 미혼 남자 스타를 향한 반응이 사뭇 다르다. 가수 성시경은 있지(ITZY) 채령에게 건넨 농담으로 뭇매를 맞았지만 배우 이서진이 블랙핑크 지수에게 쏟아낸 외모 칭찬은 상대적으로 가벼운 팬심으로 받아들여지는 분위기다. 두 사람의 발언에는 어떤 차이가 있었을까.

지난 27일 방송된 SBS '비서진'에서 블랙핑크 지수의 일일 매니저로 나선 이서진은 지수의 미모에 연신 감탄했다. 타고난 미모에 놀라움을 드러내는가 하면 블랙핑크의 해외 콘서트까지 두 차례 찾아갔던 사실을 공개하며 팬심을 숨기지 않았다.

평소 예능에서 특유의 무뚝뚝한 태도를 보여왔던 이서진이기에 지수 앞에서 보여준 모습은 반전의 재미를 더했다.

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불과 며칠 전 성시경을 둘러싼 분위기와는 사뭇 달랐다. 성시경은 자신의 유튜브 콘텐츠 '먹을텐데'에 출연한 22살 연하 채령에게 건넨 농담으로 때아닌 '영포티' 논란에 휩싸였다.

성시경은 자신과 채령의 만남에 안심하는 듯한 매니저의 반응을 언급하며 "나도 결혼 안 한 남잔데"라고 말했다. 이후 아이돌과 연애에 관한 이야기를 나누기 어려운 현실을 언급하며 채령의 이상형과 연애 스타일을 물었다.

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같은 여성 아이돌을 앞에 뒀지만 두 사람이 이어간 대화에는 차이가 있었다.

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이서진은 지수의 외모에 감탄하고 블랙핑크의 팬임을 드러냈으나 이를 자신과의 이성적 관계로 연결하지는 않았다.

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반면 성시경은 자신 역시 미혼 남성이라는 점을 농담의 소재로 삼은 데 이어 채령의 연애관에 관한 질문을 이어갔다. 영상 공개 이후 댓글창에서는 나이 차이가 큰 후배이자 현역 아이돌에게 굳이 연애 관련 질문을 할 필요가 있었느냐는 지적이 나왔다.

두 사람이 그간 예능을 통해 보여준 모습도 눈여겨볼 만하다.

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이서진은 오랜 시간 상대를 가리지 않고 툴툴거리거나 거침없이 속내를 드러내는 캐릭터로 시청자들에게 익숙해졌다. 지수 앞에서 팬심을 숨기지 않았던 모습 역시 평소 보여준 솔직한 화법과 크게 다르지 않았다.

최근 tvN 새 예능 '그냥사람친구' 제작발표회에서도 이서진 특유의 거침없는 입담은 여전했다. 약 20년간 친분을 이어온 한지민에게 억척스러운 중년 여성이 됐다며 갱년기까지 언급했다.

한지민 역시 과거 이서진에게 당한 것이 많다며 자신이 유일하게 티격태격하는 상대가 이서진이라고 받아쳤다. 그러면서도 가식 없이 행동하고 중요한 순간에는 주변 사람들을 챙기는 이서진의 면모를 언급했다.

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이서진의 발언 수위를 지적하는 목소리도 있었지만 오랜 친분을 쌓아온 두 사람이 서로에게 거침없이 응수하는 모습이 함께 공개됐다는 점에서 차이가 있었다.

성시경을 향한 반응 역시 한쪽으로만 기울어진 것은 아니다. 일부 누리꾼들은 자학 개그에 불과한 발언을 지나치게 확대 해석하고 있다며 과도한 비판을 경계했다.

여성 아이돌을 만난 미혼 남성 스타라는 공통점에도 서로 다른 반응을 얻은 두 사람. 발언의 내용부터 대화가 오간 상황, 상대 출연자와의 관계, 평소 방송에서 보여준 이미지까지 이번 논쟁을 통해 예능 속 화법과 그 수용 방식에도 관심이 쏠리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com