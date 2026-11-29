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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 최동석이 전처인 방송인 박지윤과 이혼을 둘러싼 법적 다툼을 이어가는 가운데, SNS를 통해 평온한 일상을 공개해 관심을 모으고 있다.

최동석은 지난 27일 개인 계정에 "바다가 보이는 커피숍에서 하루의 끝을 마주했다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.

사진에는 바다가 한눈에 들어오는 장소에서 시간을 보내는 최동석의 모습이 담겼다. 그는 회색 카디건과 베이지색 바지를 착용해 깔끔하면서도 편안한 분위기를 연출했다. 바닷가 난간에 기대 먼 곳을 바라보거나 턱에 손을 올린 채 생각에 잠긴 듯한 모습을 보이기도 했다. 흐린 하늘 아래 펼쳐진 잔잔한 바다와 해 질 무렵의 풍경이 어우러지며 차분한 분위기를 자아냈다. 또한 아름다운 주변 풍경을 휴대전화 카메라에 담으며 여유로운 시간을 보내는 모습도 공개했다.

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이와 함께 최동석은 일몰을 바라보며 느낀 생각을 글로 풀어냈다. 그는 "일몰은 끝이라기보다 또 다른 시작을 예고하는 풍경이다. 오늘의 태양이 수평선 너머로 사라져도 내일은 어김없이 새로운 빛이 세상을 밝힐 테니"라고 전했다.

이어 "우리의 삶에도 저무는 순간과 다시 밝아오는 순간이 반복된다. 어쩌면 삶의 아름다움은 그 모든 순간이 영원하지 않다는 데 있는지도 모르겠다"며 인생에 대한 생각을 덧붙였다. 또한 "그저 바라보는 것만으로도 마음이 평온해지는 시간이었다"라고 적으며 바다를 바라보며 보낸 시간이 주는 편안함을 표현했다.

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최근 최동석은 전처 박지윤과의 법적 분쟁으로 대중의 관심을 받고 있다. 두 사람은 아나운서 출신 방송인으로 2009년 결혼해 두 아이를 두고 있지만, 결혼 생활 14년 만인 2023년 10월 이혼 소식을 전했다. 이후 양측은 이혼과 관련한 여러 법적 문제를 두고 갈등을 이어오고 있다.

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이런 가운데 최동석은 지난 16일 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 제기했던 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심에서 일부 승소 판결을 받았다. 해당 판결을 둘러싸고 최동석 측과 박지윤 측의 입장이 차례로 알려지면서 두 사람의 법적 다툼이 다시 주목받기도 했다.

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tokkig@sportschosun.com