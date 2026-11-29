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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 샘 해밍턴이 두 아들과 함께 호주에서 여유로운 일상을 보내고 있는 근황을 공개했다.

28일 윌리엄과 벤틀리의 SNS에는 호주에서 생활 중인 것으로 보이는 샘 해밍턴 가족의 근황이 담긴 사진이 게재됐다.

공개된 사진에는 호주 집에서 휴식을 취하고 있는 샘 해밍턴과 두 아들의 모습이 담겼다. 게임에 열중한 윌리엄과 벤틀리, 그런 아들들을 지켜보는 샘 해밍턴의 모습이 훈훈함을 자아냈다.

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이어 가족은 수영장이 내려다보이는 2층 테라스에서 스테이크를 구워 먹으며 여유로운 시간을 보냈다. 특히 윌리엄은 직접 스테이크에 양념을 하는 등 의젓한 모습을 보였다. 어린 시절 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 귀여운 매력으로 사랑받았던 윌리엄이 어느새 아빠를 도와 요리까지 하는 모습으로 폭풍 성장한 근황을 전해 눈길을 끌었다.

샘 해밍턴은 최근 지난 10월 31일 이후 SNS를 통해 호주에서의 일상을 꾸준히 공개하고 있다. 현지에서 집을 마련하는 등 호주 생활을 이어가고 있는 것으로 보여 관심을 모았다.

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한편 샘 해밍턴은 2013년 2세 연상의 비연예인과 결혼했으며 슬하에 윌리엄, 벤틀리 두 아들을 뒀다. 샘 해밍턴은 윌리엄, 벤틀리와 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았고 당시 출연료 등으로 24억 연희동 대저택을 마련해 화제를 모았다.

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anjee85@sportschosun.com