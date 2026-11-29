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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리의 아내라며 온라인상에 퍼진 만삭 사진을 두고 인공지능(AI) 조작설까지 등장했다. 사진의 최초 출처가 확인되지 않으면서 진위 여부를 둘러싼 의문이 커지고 있다.

지난 28일부터 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 '승리 아내 얼굴 공개'라는 제목의 게시물이 잇따라 등장했다.

해당 사진에는 만삭의 여성이 욕실 거울 앞에서 초음파 사진을 들어 보이는 모습이 담겼다. 여성의 뒤편에는 카메라를 든 남성의 실루엣도 비쳤다.

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게시물 작성자들은 사진 속 인물들이 승리 부부라고 주장했지만, 정작 사진이 어디서 처음 공개됐는지는 확인되지 않았다. 일각에서는 실제 인물을 촬영한 것이 아닌 AI로 생성한 이미지일 가능성도 제기됐다.

승리가 앞서 아내의 얼굴이 노출되는 것을 경계했던 만큼 이번 사진의 공개 경위에도 의문이 남는다.

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지난 18일 승리는 임신 중인 아내와 함께 홍콩에서 인천국제공항을 통해 입국했다. 당시 아내는 취재진이 몰려들자 겉옷으로 얼굴을 가렸고 승리 역시 취재진에게 촬영 중단을 요청했다.

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승리는 지난달 28일 언론 인터뷰를 통해 20대 비연예인 여성과 혼인신고를 마쳤다는 사실을 알렸다. 아내는 내년 1월 출산을 앞두고 있고 승리는 임신을 계기로 결혼했다는 주장에 대해서는 사실이 아니라고 부인했다.

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한편 승리는 2006년 빅뱅으로 데뷔했다. 그러다 지난 2019년 '버닝썬 게이트'에 연루되며 그룹을 탈퇴하고 연예계를 떠났다. 성매매 알선과 상습도박 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 확정받고 2023년 2월 만기 출소했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com