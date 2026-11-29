Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 하하가 "유재석이 꼴 보기 싫을 때가 있다"라고 말해 웃음을 안긴다.

오는 1일 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는15년째 환상의 궁합을 자랑하는 하하, 별 부부가 출연한다.

이날 방송에서 하하는 유재석에 대한 폭로로 옥탑방을 발칵 뒤집을 예정이다.

Advertisement

유재석과 오랜 시간 여러 예능 프로그램에서 호흡을 맞춰 온 하하는 "유재석이 꼴 보기 싫을 때가 있다"라며 자신 앞에서 사자성어와 같은 어려운 말을 섞어 쓰는 유재석을 향해 불만을 표출했는데. 이어 하하는 "유재석과 김종국이 물에 빠지면 김종국을 구하겠다"라고 폭탄선언해 모두를 놀라게 했다. 하하가 자신의 예능 스승인 유재석이 아닌 김종국을 선택한 이유는 무엇일지.

뒤이어, 하하가 서장훈과 허경환을 예능 대세 반열로 이끈 '연예계 히트 메이커'라는 사실이 밝혀진다. 과거 서장훈을 끊임없이 설득해 예능계 입문시킨 하하는 "어버이날마다 (장훈 형한테)연락이 왔었다"라며 자신의 남다른 안목을 자랑했다. 이어 "주우재, 양세찬도 내 터치가 있었다"며 예능 대부를 자처한 하하는 허경환은 물론, 최근 전 세계 음악팬들의 주목을 받고 있는 코르티스 주훈도 일찍이 알아봤다고 고백했다. 하하가 직접 밝히는 코르티스 주훈과의 특별한 인연은 본 방송에서 확인 가능.

Advertisement

한편, 주우재가 하하 막내딸 하송의 이상형으로 급부상해 눈길을 끈다. 별이 "막내 송이가 TV를 보며 우재 삼촌 너무 잘생겼다, ?C있다고 한다"라며 최근 키 큰 남자가 이상형이 된 막내딸 하송의 근황을 밝힌 것.

Advertisement

하하·별 부부의 막내딸 하송이 주우재에게 푹 빠진 사연은 12월 1일 화요일 오후 8시 30분, KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 공개된다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com