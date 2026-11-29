사진 제공=㈜마인드마크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김명민(54)이 영화 '슬픈 열대'를 통해 극악무도한 킬러의 얼굴을 꺼내보였다.

25일 개봉한 '슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, '신세계', '마녀', '귀공자' 등을 연출한 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 김명민은 감정을 절대 드러내지 않는, 자비 없는 냉혹함을 지닌 사부 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

김명민은 '장사리 : 잊혀진 영웅들'(2019) 이후 7년 만에 스크린에 돌아왔다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 "세월이 너무 빠르다. 7년이나 지난 줄 몰랐다. 체감상 1년에서 2년 정도 지난 기분"이라며 "예전에는 1년이나 2년 정도만 지나도 오랜만에 작품을 하는 듯한 기분이었는데, 50살이 넘고 나선 시간이 빛의 속도로 가더라"고 허심탄회하게 털어놨다.

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박훈정 감독과는 '브이아이피'(2017) 이후 9년 만에 재회해 관객의 기대를 모았다. 김명민은 "감독님과의 인연은 계속 이어졌다. 그냥 예전부터 알고 지낸 사회 친구 같다"며 "감독님이 '슬픈 열대' 촬영을 준비 중이신 걸 이미 알고 있었고, 캐스팅 진행 상태도 알고 있었다. 당시 저는 '유어 아너'를 촬영 중이었다. 또 제 아이가 2024년 9월에 입대를 앞두고 있어서 한 달 동안 가족여행을 계획하고 있었다. 그때 감독님이 태국으로 가족여행을 가면 안 되냐고 하더라. 태국에서 가족여행도 하시고, 촬영도 진행하면 안 되냐고 하셔서 '네? 가족여행을 태국으로요?'라고 말씀드렸었다"고 말했다.

영화 '슬픈 열대' 스틸. 사진 제공=㈜마인드마크

김명민은 영어 대사와 고난도 액션을 자연스럽게 소화하며 극의 몰입도를 높였다. 그는 "막상 작품에 합류하고 나니 영어도 액션도 너무 할 게 많더라. 물리적으로 쉽지 않을 것 같았다. 그럼에도 감독님이 캐스팅을 해주셔서 감사했다. 편안한 마음으로 오라고 하셔서 진짜 편안한 마음으로 갔는데, 액션을 하려면 살을 빼야 한다고 하더라. 영어도 호주 억양이 섞인 뉴질랜드 영어를 해야 한다고 해서 멘붕이 왔다. 오랜만에 감독님과 작품을 하는데 누를 끼칠 수 없지 않나. 최대한 티 안 나게 죽기 살기로 했다"고 전했다.

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이어 액션 연습 기간에 대해 묻자, 김명민은 "약 한 달 정도 연습할 시간이 있었다. 방콕에서 촬영이 없을 때마다 방에서 계속 연습을 했다. 제 방이 그렇게 넓진 않았는데, 어쩔 수 없었다. 촬영 전에 이슈가 생기면 안 되니까 방 안에서만 조신하게 연습을 했다"고 답했다.

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또 체중 감량 과정에 대해서도 "제가 77~78㎏ 정도 나갔다. '유어 아너'에서 보스 연기를 할 때라 살을 찌웠다. 당시 가족 여행을 하면서 천천히 살을 빼려고 했는데, 3주 만에 이렇게 급속 다이어트를 하게 될 줄 몰랐다. 다이어트는 무조건 굶는 게 답이더라. 일이 생겨서 빼야 한다는 강박관념이 생기면 조급해지더라. 살은 여유가 있으면 안 빠지더라. 박훈정 감독님 같은 분이 살 빼야 한다고 하면, 하울링처럼 계속 귓가에 맴돈다"고 말했다.

사진 제공=㈜마인드마크

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앞서 박유림도 인터뷰에서 대선배인 김명민을 향한 팬심을 드러낸 바 있다. 그는 "제가 자꾸 찾으니 김명민 선배가 저를 부담스러워하시는 것 같다"면서 "밥 먹는 자리에서도 저를 피하셨다"고 밝혔다.

이를 들은 김명민은 "(박유림이) 질리고 이런 건 없다. 다만 부담이 될 때도 없지 않아 있다(웃음). 박유림의 그런 성격이 좋다. 너무 귀엽지 않나. 유림이의 목소리의 톤도 매력적이다"라고 칭찬했다. 그러면서 "신영이와 유림이 모두 후배라고 생각한 적 없다. 둘 다 동료다. 신영이도 촬영하면서 너무 고생을 많이 했다. 영화를 보신 분들이 신영이 이야기를 많이 해주셨으면 좋겠다. 현재 군 복무 중인데, 얼마나 하고 싶은 말이 많겠나"라고 덧붙였다.

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영화 개봉을 앞두고 이신영으로부터 연락을 받았는지 묻자, 김명민은 "아쉽게도 신영이와 연락처를 따로 주고받진 못했다"며 "신영이가 작품에 굉장히 몰입해서 휴차 때도 그렇고 저와 함께 보내는 시간이 없었다. 저는 운동도 해야 했고, 칼 연습도 해야 했다. 신영이도 신영이대로 액션 촬영 분량이 많았다. 촬영 장소도 서로 많이 달랐다. 연락은 못했지만, 현장에서 만나면 잘하고 있다고 응원해 줬다. 액션 찍을 때 고생을 많이 해서 다치기도 많이 다쳤을 것"이라고 답했다.

김명민 또한 강도 높은 액션 촬영을 이어가며 여러 차례 부상을 입었다. 그는 "몸이 성한 곳이 없었다. 칼과 칼이 맞닿아서 어쩔 수 없이 부상이 많았다"며 "현장에선 안 아팠는데, 희한하게 숙소만 돌아오면 몸이 너무 아팠다"고 남다른 열정을 털어놨다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com