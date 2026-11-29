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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 박세미가 과거 받았던 필러 시술로 인해 수년이 흐른 뒤 갑작스러운 부작용을 경험했다고 밝혀 이목을 집중시켰다.

29일 방송된 tvN '시간 관찰자, 더 시크릿'에서는 트로트 가수 최수호가 게스트로 출연해 겨울철 피부 관리법을 알아보는 시간을 가졌다.

이날 방송에서는 건조한 계절에 약해지기 쉬운 피부 장벽을 관리하는 방법부터 피부 탄력을 유지하는 비결, 미용 시술을 받을 때 주의해야 할 사항까지 다양한 이야기가 소개됐다.

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박세미는 최수호의 피부를 칭찬하며 관심을 드러냈다. 그는 최수호에게 "평소 나도 피부 자부심이 대단한 편인데 오늘 앞에서는 입도 못 떼겠다. 워낙 어리시다 보니 피부가 정말 좋다"고 감탄했다. 이에 최수호는 "멋진 선배님들의 노하우를 오늘 제대로 배워가겠다"고 답하며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

이후 방송에서는 미용 시술을 받은 뒤 예상하지 못한 후유증을 겪은 사례가 공개돼 출연진들의 이목을 끌었다. 한 환자는 아침마다 얼굴이 눈에 띄게 부풀어 올랐다가 저녁 무렵이면 붓기가 빠지는 증상을 3년 동안 반복적으로 겪었다고 밝혔다. 원인을 살펴본 결과, 해당 증상은 3년 전 눈 밑 꺼짐을 개선하기 위해 받았던 필러 시술과 관련이 있는 것으로 드러났다.

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사연을 접한 배우 오윤아는 "듣기만 해도 완전 공포스럽다"며 놀라움을 감추지 못했다.

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박세미 역시 비슷한 일을 겪었다며 과거 경험을 털어놨다. 그는 "저 역시 턱끝 필러를 맞은 지 6~7년이나 지난 뒤 어느 날 술을 마셨는데 갑자기 턱 부위가 퉁퉁 부어오른 적이 있다"고 고백했다. 시술을 받은 지 상당한 시간이 지났음에도 갑작스럽게 부기가 발생했다는 이야기에 현장에서도 놀라움을 보였다.

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이에 전문의는 박세미가 겪은 증상을 '지속적 간헐적 지연 부종'이라고 설명했다.

전문의에 따르면 필러 시술 직후 별다른 이상이 없었더라도 오랜 시간이 지난 후 신체 상태나 면역 반응에 따라 부종이 발생할 수 있다.

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또한 필러를 주입하는 과정에서 만들어질 수 있는 미세한 세균막인 '바이오필름'도 원인 중 하나로 언급됐다. 이로 인해 시술 부위가 간헐적으로 부풀어 올랐다가 다시 가라앉는 현상이 반복될 수 있다는 것이다.

전문의는 이 같은 증상이 지속해서 재발하는 경우 필러를 녹이는 시술을 고려해야 한다고 당부했다.

tokkig@sportschosun.com