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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 엔믹스(NMIXX)가 첫 월드투어의 대미를 장식하는 콘서트에서 아찔한 무대 사고를 겪었다. 멤버들이 중심을 잃고 넘어지는 영상까지 확산하자 소속사 JYP엔터테인먼트가 공식 사과에 나섰다.

엔믹스는 지난 28일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 첫 번째 월드투어 'EPISODE 1: ZERO FRONTIER FINALE IN INCHEON'의 두 번째 공연을 진행했다.

문제는 멤버들이 등장하는 오프닝 무대에서 발생했다. 바닥 리프트와 함께 움직여야 할 무대 구조물이 정상적으로 작동하지 않으면서 크게 흔들린 것.

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온라인상에 공개된 사고 영상에는 높은 무대 위에서 대기하던 멤버들이 갑자기 균형을 잃는 모습이 담겼다. 일부 멤버는 바닥에 넘어졌고, 서로의 몸을 붙잡는 모습까지 포착돼 보는 이들을 아찔하게 했다.

결국 공연은 오프닝부터 중단됐다. 긴급 안전 점검을 거쳐 약 30분 만에 공연이 재개됐고, 멤버들은 다시 무대에 올라 예정된 공연을 이어갔다.

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당시 구체적인 사고 경위를 알지 못했던 관객들도 뒤늦게 확산된 영상을 접하고 놀라움을 드러냈다. 특히 멤버들의 부상 여부를 걱정하는 목소리와 함께 무대 설비의 안전 관리가 제대로 이뤄졌느냐는 지적이 이어졌다.

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이에 JYP엔터테인먼트 아티스트 본부 SQU4D(스쿼드)는 공식 팬 커뮤니티를 통해 공연 지연의 원인이 프로덕션 측의 기계 결함이었다고 설명했다.

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소속사 측은 "주최 측으로서 무거운 책임감을 통감하고 있다"며 사고 직후 공연을 중단하고 설비 상태와 안전 여부를 확인한 뒤 공연을 재개했다고 밝혔다.

또 해당 설비에 대한 전면적인 정밀 진단과 공연 안전 관리 체계의 재점검을 약속했다. 다만 멤버들의 구체적인 부상 여부는 공식 입장문에 명시되지 않았다.

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이번 인천 콘서트는 지난해 11월 시작된 엔믹스의 첫 월드투어를 마무리하는 공연으로, 27일부터 29일까지 총 3회차 공연이 모두 전석 매진됐다.

29일 마지막 공연을 앞두고 안전사고 우려가 불거진 만큼 팬들의 관심도 집중되고 있다.

한편 엔믹스는 인천 공연을 마친 뒤 오는 12월 9일 일본 베스트 앨범 'N=MIXX'를 발매하며 정식 일본 데뷔에 나선다. 같은 달 12일과 13일에는 나고야에서 쇼케이스를 개최할 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com