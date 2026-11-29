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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김성주의 아들 김민국이 막내 여동생을 향한 애틋한 애정을 드러내 훈훈함을 안겼다.

김민국은 지난 28일 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 김민국은 "여동생이랑 친하냐"라는 질문에 어린 시절 동생 민주 양과 다정하게 찍은 사진을 공개했다. 그러면서 "죽을 때까지 하는 짝사랑이다"라고 답해 여동생을 향한 남다른 애정을 드러냈다.

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사진 속 어린 김민국과 민주 양의 다정한 모습이 눈길을 끌었다. 민주 양은 과거 MBC '아빠 어디가'에 잠깐 모습을 드러냈을 당시에도 귀여운 비주얼로 화제를 모은 바 있다. 훌쩍 자란 뒤에도 여전한 사랑스러운 모습이 반가움을 더했다..

김민국은 "'아빠 어디가' 지금도 보냐"라는 질문에는 "살면서 지금까지 단 1화도 본 적 없다"라고 답했다. 그는 "잠깐 그때를 엿볼 수 있는 일회용 타임머신을 가지고 있는 듯하다"라면서 "성격상 분명 한번 보기 시작하면 다 몰아볼 거기에 아까워서 함부로 시작을 못 하고 있다"라고 말했다. 그러면서 "언젠가 그때의 내가, 또 아버지가 많이 그리워지면 열어보지 않을까요?"라고 덧붙였다.

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또한 김민국은 "'아빠 어디가' 1기 10번째 정주행하고 있다. 귀여운 민국이"이라는 팬의 말에는 "늘 좋게 봐주신다는 말씀만 해주시니 부끄러울 따름이다"라며 답하며 감사한 마음을 전했다.

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anjee85@sportschosun.com