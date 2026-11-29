사진 출처=tvN

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김유정, 박진영이 '100일의 거짓말'에서 거센 감정의 소용돌이에 휘말렸다.

지난 28일 방송된 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말'(극본 류보리, 연출 유인식·김윤진 15회에는 이가경(김유정)의 친모이자 김태웅/사토 히데오(박진영)의 양모, 이애영(송지효)과 얽힌 과거 사연이 드러나며 인물들의 감정과 관계가 격변을 맞았다. 15회 시청률은 수도권 가구 기준 10.1% 최고 11.3%로 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 기록했다. tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서도 지상파를 포함한 전채널 1위를 차지했다. (닐슨코리아 유료플랫폼 기준)

이날 방송에는 유소란(김현주)과 이애영의 인연이 시작된 과거 첫 만남이 그려졌다. 이시카와(=사토 신이치, 진선규)의 조선인 처를 밀정으로 포섭하라는 첫 임무를 받은 유소란은 이애영을 만나기 위해 상해에서 경성으로 향했다. 노름빚 때문에 옥살이 중인 아비와 오라비를 풀어주는 조건으로 결혼했지만 이시카와는 이애영과의 약속을 저버렸다. 이에 유소란은 이애영을 찾아가 반년 후 딸과 함께 상해로 보내주겠다며 구국단의 밀정이 되어 달라고 부탁했다. 이애영이 반발하자 유소란은 자신의 딸을 죽인 이시카와에게 복수할 수 있도록 도와달라고 눈물로 간청했다. 이로써 전당표와 맞바꾼 사진 두 장의 비밀이 밝혀졌다. 이애영이 유소란의 밀정 제안을 받아들이며 그에게 담보로 받아둔 가족사진을 함께 보관했던 것.

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이가경과 김태웅이 이애영과의 연결고리를 확인하게 된 순간, 마문막(이석)에 의해 토막촌은 걷잡을 수 없는 화마에 휩싸였다. 주민들을 구하기 위해 불길에 뛰어든 김태웅은 의식을 잃고 의원에 실려 갔다. 뒤이어 유소란과 유필립(이무생)도 교당리 화재 소식에 이가경을 걱정하며 달려왔다. 하지만 이가경이 "설명해 보세요"라며 내민 이애영의 사진에 두 사람이 모녀였다는 사실을 알게 된 유소란은 충격과 혼란에 빠졌다. 여기에 10년 넘게 '스즈키'로 살아왔다는 구국단의 또 다른 밀정 홍석원(김도현)이 자신의 아버지였다는 새로운 사실까지 마주하게 된 이가경은 참아왔던 울분을 터뜨렸다. 엄마가 자신을 버리고 일본인 남자와 결혼했다고 믿으며 오랜 세월 원망과 상처를 안고 살아온 이가경에게 이 모든 진실은 마치 거짓말처럼 다가왔다.

김태웅은 의원에서 깨어나자마자 희원을 찾아갔다. 자신이 그토록 찾았던 양어머니 이애영이 구국단의 밀정이었다는 사실, 그를 죽인 것이 사토 신이치(진선규)라는 예감은 모두 틀리지 않았다. 유필립의 침묵은 그 어떤 대답보다 확실했다. 하지만 그때 모든 진실을 확인하고 돌아선 김태웅의 등 뒤로 유소란의 총구가 향했다. 유소란이 사토 신이치를 향해 분노하는 이유를 묻자, 김태웅은 자신 역시 조선인이라며 억눌러온 감정을 터뜨렸다. 이어 자신의 손으로 사토 신이치를 끝장낼 것이라고 단언했다. 그러자 유소란은 김태웅을 다시 멈춰 세우며 "나는 네 어머니에게 진 빚이 있어. 많이 늦었지만 이제라도 반드시 갚아야 해. 그러니까 넌 살아남아. 사토는 내가 반드시 죽일 테니까"라고 만류했다.

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사토 신이치를 향한 김태웅과 유소란의 결의가 확고해지는 가운데, 사토 신이치는 구국단을 제거하기 위한 음모를 꾸미고 있었다. 구국단의 아지트 위치를 파악한 사토 신이치는 후쿠다(김중희)가 직접 칼을 뽑아 들도록 유도했다. 사토 신이치의 숨겨진 의도를 알아차리지 못한 채, 후쿠다는 구국단의 아지트를 급습할 준비에 나섰다. 구국단이 신문의 부고에 가짜 주소를 실어 단원들을 소집했던 방식을 이용해 함정을 판 것이었다. 유소란, 유필립, 구국단 단원들이 후쿠다의 덫을 눈치챘을 때는 이미 늦은 상황이었다. 결국 사토 신이치의 계략으로 구국단은 큰 희생을 치렀고, 후쿠다 역시 사토 신이치에 의해 제거됐다. 특히 방송 말미 이가경이 예상을 뒤엎는 행보로 마지막 회에 대한 긴장감을 고조시켰다. 그가 직접 사토 신이치를 찾아가 유소란의 가족사진을 증거로 내민 것. 속내를 알 수 없는 이가경의 결연한 눈빛은 최종회에서 밝혀질 그의 선택과 계획을 더욱 궁금하게 만들었다.

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한편 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 최종회는 29일 오후 9시 10분에 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com