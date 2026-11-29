Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 에스파 카리나의 산타걸 변신이 온라인을 뜨겁게 달구고 있는 가운데 유독 고화질 사진과 직캠 영상이 쏟아진 배경에도 관심이 쏠리고 있다. 카리나가 직접 팬들의 촬영을 허락했다는 이야기가 전해지면서다.

29일 각종 온라인 커뮤니티에는 '산타 카리나 고화질 짤이 유독 쏟아진 이유'라는 제목의 게시물이 올라왔다.

게시물에 따르면 전날 진행된 에스파 팬미팅에서는 당초 현장 스태프들이 관객들의 촬영을 제지했다. 그러나 카리나가 무대 위에서 직접 마이크를 들고 팬들의 촬영을 막지 말아 달라는 취지의 말을 전했다는 것.

Advertisement

이후 팬들이 다양한 각도에서 촬영한 카리나의 직캠과 고화질 사진이 SNS와 온라인 커뮤니티를 통해 잇달아 공개됐다.

크리스마스를 앞두고 선보인 카리나의 산타 의상은 폭발적인 관심을 받았다. 흰색 퍼 장식이 더해진 붉은 벨벳 드레스에 크리스마스 분위기를 살린 머리띠를 착용한 카리나는 잘록한 허리 라인과 사랑스러운 미소로 시선을 사로잡았다.

Advertisement

무대 위 화려한 비주얼에 이어 고화질 사진이 공개될 수 있었던 배경까지 알려지면서 카리나의 팬서비스 역시 새삼 주목받고 있다.

Advertisement

한편 에스파는 데뷔 6주년을 기념해 지난 28일부터 서울 고려대학교 화정체육관에서 '2026 aespa FAN MEETING "MY 보고 싶다 ae가"'를 진행 중이다. 이날 멤버들은 산타걸로 깜짝 변신해 크리스마스 캐럴에 맞춘 특별 무대를 선보였다.

Advertisement

에스파는 29일 두 번째 공연을 통해 팬미팅을 마무리한다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com