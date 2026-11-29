사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

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[스포츠조선 안소윤 기자] '재혼 황후'가 K-로맨스 판타지의 새로운 역사를 쓰고 있다.

플릭스패트롤에 따르면 '재혼 황후'는 공개 25일차에도 디즈니+ TV쇼 부문 글로벌 1위에 오르며 전 세계적인 뜨거운 열풍을 다시 한번 확인시켰다. '재혼 황후'는 지난 25일 9-10회 피날레 에피소드를 공개했음에도 그 인기가 더욱 뜨거워지고 있다.

27일에는 공개 후 가장 높은 시청 포인트를 기록했으며 일본, 대만 등 아시아를 비롯해 프랑스, 폴란드, 스페인, 헝가리 등 유럽과 브라질, 멕시코 등 중남미까지 53개국에서 1위에 오르며 국경을 넘어선 흥행 열풍을 입증했다. 각종 밈과 리액션 영상 등 온라인을 중심으로 한 뜨거운 입소문을 타고 뒤늦게 정주행에 나선 팬들이 급증하고 있다는 반증인 셈이다. 종영 후에도 팬들은 배우들과 디즈니+의 공식 SNS를 통해 비하인드를 접하고 있다.

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사진 출처=플릭스패트롤

사진 출처=플릭스패트롤

사진 출처=플릭스패트롤

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'재혼 황후'는 웹툰 글로벌 누적 조회수 약 30억 회(26년 11월 기준)의 탄탄한 원작 IP을 바탕으로 흥미진진한 서사와 매력적인 캐릭터, 배우들의 섬세하고 깊이 있는 열연, 눈을 사로잡는 영상미로 전 세계 시청자들을 매료시키며 K-로맨스 판타지 장르의 성공적인 시작을 알리고 한국 드라마의 새로운 가능성을 보여주고 있다. 드라마 공개 후 원작을 찾는 팬들도 늘어나면서 웹툰의 경우 드라마 공개 전 대비 무려 35배나 조회수가 증가했다. 전 세계 시청자들을 K-로맨스 판타지의 매력으로 이끌며 글로벌 흥행의 정점을 찍은 '재혼 황후'는 지금 디즈니+에서 총 10개의 에피소드를 모두 만나볼 수 있다.

한편 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아)가 도망 노예 라스타(이세영)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극으로, 조수원 감독이 연출을 맡았다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com