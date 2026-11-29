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[스포츠조선 조민정 기자] 밴드 데이식스(DAY6) 원필이 55억9000만원에 매입한 한강뷰 아파트의 소유권 이전 등기를 마쳤다. 기존에 보유한 아파트까지 더하면 두 주택의 거래가격을 기준으로 한 부동산 자산 규모는 76억원대에 이른다.

29일 원필은 지난 7월 29일 서울 용산구 소재 한강변 고급 아파트 전용면적 124㎡(50평형)를 55억9000만원에 매입하는 계약을 체결한 뒤 이달 2일 소유권 이전 등기를 완료했다.

등기부등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않아 주택담보대출 없이 매매대금을 전액 현금으로 마련한 것으로 추정된다.

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원필의 부동산 매입은 이번이 처음이 아니다.

앞서 원필은 지난 2024년 2월 서울 강동구 소재 아파트 전용면적 84㎡를 12억5000만원에 매입했다. 당시 설정했던 채권최고액 5억5000만원의 근저당권도 현재는 말소된 상태다.

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해당 아파트와 같은 평형은 지난달 20억3500만원에 거래되며 신고가를 경신했다. 원필의 매입가보다 7억8500만원 오른 금액이다.

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기존 아파트의 동일 평형 실거래가와 이번에 매입한 주택의 가격을 합하면 76억2500만원에 달한다.

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2015년 데이식스로 데뷔한 원필은 오랜 시간 음악 활동을 이어오며 '예뻤어', '한 페이지가 될 수 있게', '해피(HAPPY)' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.

2022년 첫 솔로 정규앨범 '필모그래피'를 발매한 데 이어 지난 3월 솔로 미니앨범을 선보이는 등 개인 활동에서도 두각을 나타내고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com