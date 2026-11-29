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[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우 페드로 파스칼(51)이 어머니의 극단적 선택으로 인한 아픔과 자신이 겪었던 정신 건강 문제를 고백하며 눈물을 보였다.

28일(현지시간) 공개된 미국 뉴욕타임스(The New York Times)와의 인터뷰에서 페드로 파스칼은 어머니 마리아 베로니카 파스칼 우레타의 사망 당시 상황과 이후 자신이 겪었던 심리적 고통에 대해 이야기했다.

페드로 파스칼의 어머니 마리아 베로니카 파스칼 우레타는 아동 심리학자로 활동했으며, 2000년 극단적 선택으로 세상을 떠났다. 당시 페드로 파스칼의 나이는 24세였다.

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페드로 파스칼은 어머니가 생전 여러 가지 어려움을 겪었다고 회상했다. 젊은 시절 정치적인 이유로 고향 칠레를 떠나야 했고, 낯선 나라에서 어린 두 아이를 키우며 생활했다는 것이다. 이후 칠레로 돌아간 뒤에도 복잡한 가족사와 심리적인 문제 등으로 힘든 시간을 보냈다고 설명했다.

그는 "그 일이 벌어지기 전 몇 년 동안 어머니가 위험한 상황에 놓여 있다고 느꼈다. 그것은 내가 가장 두려워했던 일이었다. 우리는 서로 다른 나라에 떨어져 있었고, 나는 필사적으로 일자리를 구하고 있었다. 어머니를 미국으로 모셔 와 함께 살 수 있도록 해줄 TV 시리즈 출연 기회를 얻으려고 애썼다"고 밝혔다.

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당시 페드로 파스칼은 미국에서 배우로 자리 잡기 위해 노력하고 있었으며, 어머니를 미국으로 데려와 함께 지내는 것을 간절히 바랐던 것으로 전해졌다. 하지만 부모가 1995년 남아메리카로 돌아가면서 그의 바람은 이루어지지 못했다.

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어머니에 대한 이야기를 이어가던 페드로 파스칼은 감정이 북받쳐 눈물을 흘리기도 했다. 특히 극단적 선택을 하는 사람들의 고통을 언급하면서 자신 역시 그 감정을 이해한다고 고백했다.

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그는 "각자의 상황에 따라 선택이라는 개념 자체를 다시 생각해 볼 필요가 있다고 본다. 삶을 끝낼 용기를 낼 정도로 얼마나 큰 고통을 겪고 있었을지 상상할 수 있겠는가? 나는 그런 사람들에게 연민을 느낄 뿐이다. 그리고 나 역시 그 감정을 이해한다. 어떤 기분인지 정확히 알고 있다. 내가 해온 일은 도움을 요청하는 것이었다"고 말했다.

이어 사람들이 극단적 선택으로 인한 상실을 지나치게 쉽게 진단하거나 특정한 문제로 규정하려는 경향이 있다고 지적했다. 페드로 파스칼은 "하지만 우리가 좀처럼 이야기하지 않는 것이 있다. 바로 마음이 무너지는 고통, 즉 비탄이다"라고 강조했다.

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또한 어머니가 복잡한 삶을 살아왔지만 자신에게는 좋은 엄마였다는 사실도 분명히 했다. 그는 "어머니는 복잡한 사람이었다. 그래서 이 이야기를 하는 것이 쉽지 않다. 어머니는 아주 어린 나이에 아이들을 낳았지만, 좋은 엄마였다"고 회상했다.

페드로 파스칼은 자신의 정신 건강 상태에 대해서도 솔직하게 털어놨다. 그는 성인이 된 이후 대부분의 기간 동안 심리 치료를 받아왔으며, 어린 시절의 경험이 현재까지 영향을 미치고 있다고 밝혔다.

그는 오랫동안 이어진 수면 문제를 해결하기 위해 의료진과 상담하는 과정에서도 어린 시절 어머니와 오랜 시간 떨어져 지냈던 경험을 이야기했다고 전했다.

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페드로 파스칼은 "성인이 된 이후 대부분의 기간 동안 심리 치료를 받아왔다. 중간에 쉬기도 하고 다시 시작하기도 했다. 많은 진전을 이뤘다고 느끼다가도 다시 이전 상태로 돌아가기도 한다. 이 모든 과정은 결코 직선적으로 진행되지 않는다"고 설명했다.

어머니가 세상을 떠난 뒤 자신의 이름에 어머니의 성을 사용하게 된 배경도 공개했다. 본명은 호세 페드로 발마세다 파스칼(Jos? Pedro Balmaceda Pascal)인 그는 어머니의 사망 이후 배우로서 성공해야 한다는 절박함이 더욱 커졌다고 밝혔다.

그는 "어머니가 돌아가시기 전까지는 이름을 바꾸기 시작하지 않았다. 당시 내 안에는 너무나 절박한 마음이 있었다. 첫째로 어머니의 성을 사용하고 싶었고, 둘째로 깊은 슬픔에 빠져 있었으며, 일을 구하는 것이 내 삶에 의미를 부여해 줄 것이라고 생각했다"고 말했다.

한편 페드로 파스칼은 영화 '글래디에이터2', '어벤져스: 둠스데이', HBO 드라마 '더 라스트 오브어스' 등에 출연했다.

tokkig@sportschosun.com