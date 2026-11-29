사진출처=아멜리아 퀘스트 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 러닝머신 위에서 걷는 모습을 실시간으로 방송하는 것만으로 한 번에 수십만 원을 벌어들인 여성이 화제다. 처음에는 운동 중 지루함을 달래기 위해 시작한 생중계였지만, 남성 시청자들이 돈을 지불하면서 뜻밖의 수익 사업으로 발전한 것이다.

데일리스타 등 외신들에 따르면, 미국의 온라인 콘텐츠 크리에이터 아멜리아 퀘스트(27)는 최근 러닝머신 생중계로 상당한 수익을 올린 경험을 공개했다고 보도했다.

인스타그램 팔로워가 100만명이 넘는 퀘스트는 처음부터 돈을 벌 목적으로 운동 방송을 시작한 것은 아니었다. 매일 걸음 수를 채우기 위해 러닝머신을 이용했지만 운동이 지루해지자 생중계를 켰다. 그러자 시청자들이 옷을 더 가볍게 입으라거나 다른 의상으로 갈아입어 달라고 요청하기 시작했다.

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이후 퀘스트는 시청자들이 비용을 지불하면 겉옷을 벗거나 원하는 의상을 선택해 입는 방식으로 방송을 진행했다. 단순한 운동 생중계가 시청자의 요구에 따라 의상을 바꾸는 유료 콘텐츠로 발전한 것이다.

그녀는 남성들이 자신의 러닝머신 방송을 시청하는 이유에 대해 걷거나 뛸 때 신체, 특히 가슴이 움직이는 모습에 관심을 보이기 때문이라고 설명했다. 처음에는 운동을 재미있게 하려는 목적이었지만, 방송을 통해 시청자들과 소통하고 수익까지 얻으면서 만족감이 커졌다고 했다.

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수익도 적지 않았다. 퀘스트는 방송이 가장 인기를 끌었을 당시 90분 동안 진행한 한차례 생중계에서 수백 파운드(수십만 원)를 벌었다고 밝혔다.

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방송이 인기를 얻자 콘텐츠 형식도 달라졌다. 처음에는 러닝머신 위에서 걷는 모습을 보여주는 데 그쳤지만, 이후 집에서도 생중계를 진행하며 시청자들이 돈을 내면 여러 의상으로 갈아입는 방송을 선보였다. 이를 통해 연간 수억원의 수익을 올리는 것으로 전해진다.

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다만 그녀는 "나는 성을 파는 것이 아니라 교감을 판매한다"며 "온라인에서 사람들이 나를 편안하게 느끼고, 실제 연인 관계를 맺고 싶어 하는 사람처럼 받아들이도록 이야기를 만들어 가고 있다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com