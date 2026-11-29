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[스포츠조선 정안지 기자]가수 지나가 세월의 흐름을 자연스럽게 받아들이는 당당한 태도와 함께 피부 관리 근황을 공개했다.

지나는 29일 자신의 SNS를 통해 "요즘 내가 많이 늙었다고 하시는 분들 알려주셔서 감사하다. 10년이 넘지 않았나"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상 속에는 피부 관리를 받기 위해 병원을 찾은 지나의 모습이 담겼다. 지나는 자기 피부 상태에 맞춰 상담을 진행한 뒤 본격적인 관리를 받았다. 관리 후 민낯으로 카메라 앞에 선 그는 여전히 아름다운 미모를 자랑해 시선을 사로잡았다.

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지나는 "나이가 드는 건 자연스러운 일이고, 나 자신을 돌보는 일은 내가 즐기는 일"이라며 "스킨케어 루틴에 기분 좋은 변화를 더 해줬다. 관리받고 나니 피부가 더욱 탄탄하고 촉촉해졌다"라면서 만족감을 드러냈다. 그러면서 "우리 모두 건강하고 예쁘게 나이 들어가자"라고 덧붙였다.

앞서 지나는 지난 26일 SNS에 "같은 여자, 다른 분위기(Same girl, different energy)"라며 영상을 공개한 뒤에도 관심이 쏠렸다. 과거 활동 당시와 비교해 달라진 얼굴에 일부 누리꾼들이 주목하면서다.

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이에 지나는 "나보고 나이 들었다고, 많이 변했다고 하시는데 이 영상 AI다"라고 설명했다. 이어 "물론 나도 나이 들었다. 10년이 넘게 지났는데 나만 나이 안 먹으면 이상하지 않은가. 우리 다 같이 예쁘게 나이 들어가는 걸로"라고 덧붙였다.

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anjee85@sportschosun.com