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[스포츠조선 조민정 기자] 블랙핑크 제니와 배우 수지의 깜짝 만남이 화제를 모은 가운데 두 사람이 함께 방문한 장소에도 관심이 쏠린다. 단 50명의 회원을 대상으로 운영되는 프라이빗 웰니스 공간으로 앞서 트와이스 나연, 올데이 프로젝트 애니 등도 방문했던 곳이어서 화제를 모으고 있다.

수지는 지난 28일 자신의 개인 계정에 제니와 함께 운동을 즐기는 모습부터 와인잔을 기울이며 여유로운 시간을 보내는 모습까지 공개했다. 제니 역시 "운동과 와인 그 사이 어딘가"라는 댓글을 남기며 화답했다.

두 사람이 운동복 차림으로 나란히 한쪽 다리를 들어 올린 거울 셀카에 이어 푸른 조명이 감도는 공간에서 냉수 입욕을 즐기는 모습까지 공개하면서 해당 장소에 대한 궁금증도 커졌다.

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온라인상에서 두 사람의 방문 장소로 지목된 곳은 서울 강남구 논현동에 위치한 프라이빗 웰니스 공간 '니드 스튜디오(NID STUDIO)'다.

지난 10년간 제니를 비롯해 전소미, 미야오 가원, 올데이 프로젝트 애니 등 유명 연예인들의 컨디션 관리를 담당해 온 한지은 코치가 새롭게 선보인 공간으로 알려졌다.

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일반적인 헬스장이나 사우나와 달리 단 50명의 소수 멤버십을 기반으로 운영된다는 점이 눈길을 끈다. 개인 맞춤형 웨이트 트레이닝부터 건식·습식·적외선 사우나, 차가운 물에 몸을 담그는 콜드 플런지까지 한 공간에서 이용할 수 있도록 구성됐다. 얼굴과 몸, 두피를 관리하는 전문 트리트먼트 시설과 휴식을 위한 라운지도 갖췄다.

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제니는 수지와 함께 냉수 입욕을 즐긴 사진에 "콜드플런지 시키기 성공"이라는 문구를 덧붙이며 유쾌한 분위기를 전하기도 했다.

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앞서 트와이스 나연도 컴백을 준비하며 이곳에서 사우나를 즐기는 일상을 공개한 바 있다. 나연에 이어 제니와 수지의 방문 사진까지 공개되면서 톱스타들의 새로운 자기관리 공간으로 주목받고 있다.

구체적인 멤버십 가입 비용과 시설별 이용료는 공개적으로 확인되지 않았다.

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한편 제니와 수지는 앞서 영화 '리볼버' VIP 시사회에서도 친분을 드러낸 바 있다. 제니는 수지의 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니' 촬영장에 커피차를 보내며 응원하기도 했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com