사진출처=일로나 스탈레르 SNS

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[스포츠조선 장종호 기자] 이탈리아에서 성인영화 배우로 이름을 알리고 국회의원까지 지낸 일로나 스탈레르(75)가 로마 시장 선거에 도전하겠다고 선언했다.

'치치올리나'라는 예명으로 유명한 그녀는 로마를 더욱 매력적이고 살기 좋은 도시로 만들겠다며 야생 멧돼지 보호와 녹지 확대 등 이색적인 구상도 내놨다.

안사 통신 등 현지 언론에 따르면 스탈레르는 75번째 생일이던 지난 26일(현지시각) 한 라디오 방송에 출연해 2027년 로마 시장 선거에 출마하겠다는 뜻을 밝혔다.

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그녀는 방송에서 "1972년부터 살아온 로마의 시장이 되고 싶다"며 "출마를 준비하고 있지만 누구와 함께 선거에 나설지는 아직 공개할 수 없다"고 말했다. 이어 자신이 시장이 되면 로마를 현대적이고 살기 좋은 도시로 만들겠다고 강조했다.

현재 로마 시장인 로베르토 구알티에리와의 경쟁에 대해서는 자신이 더 나은 시장이 될 것이라는 자신감을 드러냈다. 다만 구체적인 정당이나 선거 연대, 공약의 세부 내용은 아직 공개하지 않았다.

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스탈레르가 내세운 구상 가운데 눈길을 끄는 것은 야생 멧돼지 보호다. 로마에서는 먹이를 찾아 쓰레기통을 뒤지는 야생 멧돼지들이 도심과 공원에 출몰하면서 주민 안전과 위생 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 몸무게가 100㎏에 이르는 개체도 있어 교통사고와 보행자 안전에 대한 우려도 나온다.

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이탈리아 정부가 멧돼지 개체 수를 줄이기 위한 사냥 확대 방안을 추진하는 가운데 스탈레르는 무분별한 포획에 반대한다는 입장을 밝혔다. 그녀는 "멧돼지를 없애는 대신 보호하고 자연이 스스로 균형을 찾도록 해야 한다"고 주장했다. 이어 도심 속 공원과 녹지를 확충해야 한다고 강조했다.

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스탈레르는 1970년대 모델과 성인영화 배우로 활동하며 대중에게 이름을 알렸다. 헝가리 부다페스트 출신인 그녀는 이탈리아 방송에 출연해 파격적인 모습을 선보이며 유명해졌고, '치치올리나'라는 예명으로 널리 알려졌다.

정치 경력도 파격적이었다. 1987년 급진당 소속으로 이탈리아 하원의원에 당선돼 1992년까지 의정 활동을 했다. 재임 중에도 가슴을 드러낸 채 연설하는 등 파격적인 행보를 이어갔다. 걸프전 당시에는 전쟁을 막기 위해 사담 후세인과 오사마 빈 라덴에게 자신과의 성관계를 제안하겠다고 밝혀 국제적인 논란을 일으키기도 했다.

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미국 예술가 제프 쿤스와 결혼해 아들을 낳았으며, 두 사람은 1990년대 이혼했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com