사진=온라인 커뮤니티 캡처

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 김남길이 또 한 번 역대급 공연 시간을 기록했다. 5시간이 넘는 팬미팅으로 일명 '팬 납치설'까지 불러일으켰던 김남길이 이번에는 날짜까지 넘기며 장장 8시간에 걸친 공연을 펼쳤다.

김남길은 지난 28일 서울 경희대학교 평화의전당에서 기부공연 '2026 우주최강쇼-길리버셜 스튜디오'를 개최했다.

공연 직후 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 김남길의 역대급 공연 시간을 인증하는 관객들의 후기가 쏟아졌다.

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한 관객이 공개한 시간대별 공연 후기에는 28일 오후 4시 시작, 오후 7시 50분 인터미션, 오후 8시 23분 2부 시작에 이어 29일 오전 0시 종료라는 기록이 담겼다. 공연 시작과 종료 날짜가 아예 달라진 것. 해당 관객은 "8시간 했어요... 네"라며 웃음을 터뜨렸다.

심지어 오후 11시에도 공연은 끝날 기미를 보이지 않았다. 윤경호를 비롯한 게스트들이 뒤늦게 무대에 등장하면서 공연이 이어졌다는 후기도 전해졌다.

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한 관객은 대중교통이 끊길 시간이 되자 귀가해야 할 관객들에게 먼저 나가도 된다는 안내가 있었다고 전했다. 또 다른 관객은 옆자리에 앉은 관객이 잠들었다는 후기를 남기기도 했다.

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이에 누리꾼들은 "이럴 거면 밥을 주든가 1박 2일 캠프로 하자", "이 정도면 잠들어도 이해해 줘야 한다", "공연을 8시간 할 거면 아침부터 하자" 등의 유쾌한 반응을 보였다.

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김남길의 남다른 공연 시간이 화제가 된 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해 11월 개최한 '우주최강쇼'에서도 5시간 42분이라는 러닝타임을 기록했다.

지난 3월 열린 단독 팬미팅에서는 5시간 12분 만에 공연을 마무리하고도 팬들 사이에서 때아닌 '조기 종료' 논란에 휩싸였다. 김남길은 당시 당초 계획했던 공연 시간이 2시간 30분이었다고 밝혀 웃음을 안긴 바 있다.

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이번 공연은 김남길이 운영하는 문화예술NGO 길스토리가 주최한 기부쇼로 일반적인 단독 팬미팅과는 성격이 다르다.

김남길을 비롯해 하정우, 박성웅, 김성균, 윤경호, 신성록, 황제성, 어반자카파 등 다수의 동료 연예인이 재능기부로 참여했다.

2019년 시작해 올해로 여섯 번째를 맞은 '우주최강쇼'의 공연 수익금 전액은 취약계층 아동·청소년과 자립준비청년 창작가 등을 지원하는 공익사업에 사용될 예정이다.

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지난해 5시간 42분에 이어 올해는 무려 8시간. 또 한 번 자체 기록을 경신한 김남길의 남다른 공연 스케일에 온라인에서도 관심이 이어지고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com