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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하정우가 차정원과의 결혼식을 앞두고 사회를 맡은 김남길에게 특별한 당부를 건넸다. 공연만 무려 8시간을 진행하는 연예계 대표 '투머치토커' 김남길의 입담에 고령의 하객들 걱정부터 하고 나선 것.

하정우는 지난 28일 김남길이 개최한 기부공연 '2026 우주최강쇼'에 게스트로 출연했다. 이날 하정우는 배우 김준한과 함께 첫 게스트로 등장해 김남길과 이야기를 나눴다.

현장에서는 오는 12월 13일 열리는 하정우와 차정원의 결혼식에 관한 이야기도 오간 것으로 전해졌다.

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공연에 참석한 관객들의 후기에 따르면 김남길의 결혼식 사회를 두고 예식 시간이 얼마나 길어질지를 걱정하는 분위기가 형성됐다.

이에 하정우는 "아버지(배우 김용건)의 친구분들도 하객으로 많이 참석하시는데 80대 고령인 만큼 쓰러지시지 않도록 적당히 진행해 달라"는 취지의 당부를 건네 현장을 웃음바다로 만들었다고.

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앞서 김남길이 하정우와 차정원의 결혼식 사회를 맡는다는 소식이 전해졌을 당시에도 온라인상에서는 결혼식이 길어지는 것 아니냐는 유쾌한 우려가 쏟아졌다. "하객들에게 두 끼는 줘야 한다"는 반응까지 등장했을 정도다.

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실제 김남길은 연예계에서도 손꼽히는 '투머치토커'다. 평소 단독 팬미팅을 4~5시간씩 진행하는 것은 물론 지난 4월 일본 오사카와 도쿄에서 개최한 팬미팅에서는 양일간 총 9시간에 달하는 공연을 펼친 것으로 알려졌다.

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공교롭게도 하정우가 게스트로 출연한 이날 기부공연 역시 오후 4시에 시작해 이튿날 오전 0시에 종료되며 무려 8시간이라는 러닝타임을 기록했다. 오후 11시에도 새로운 게스트가 등장하는가 하면 대중교통 이용을 위해 먼저 귀가할 관객들에게 안내까지 이뤄졌다는 후기가 전해졌다.

한편 하정우와 김남길은 지난 2020년 영화 '클로젯'을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 지난해 영화 '브로큰'에서 재회했다. 김남길은 올해 하정우 주연의 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'에도 특별출연하며 의리를 과시했다.

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1978년생 하정우와 1989년생 차정원은 11살의 나이 차를 극복하고 약 10년간 사랑을 키워왔다. 지난 2월 열애 사실을 공식 인정한 두 사람은 오는 12월 13일 비공개 결혼식을 올린다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com