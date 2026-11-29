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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 김신영이 14년간 지켜온 라디오 DJ석을 떠난다. 자신의 인생에서 가장 오랫동안 해온 일을 내려놓게 된 김신영은 마지막 순간까지 청취자들에게 감사한 마음을 전했다.

29일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡, 김신영입니다'(이하 '정희')에서는 김신영이 DJ로서 마지막 방송에 나섰다.

김신영은 오프닝에서 "갈수록 자극적인 세상에서 변함없이 제 목소리에 울고 웃는 분들이 굉장히 많으셨다. 그 덕분에 제 인생에서 가장 오래 한 일이 아닐까 싶다"고 소회를 밝혔다.

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최근 청취자들로부터 고생했다는 문자를 많이 받았다는 김신영은 오히려 청취자들에게 공을 돌렸다.

그는 "저를 14년 동안 가르쳐 주시느라 너무 고생이 많으셨다. 제가 매일매일 14년간 잘 배웠다"며 고개를 숙였다.

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2012년 서른을 앞둔 나이에 '정희' DJ로 발탁됐던 김신영은 청취자들과 함께 울고 웃었던 순간부터 합창단 결성, 공개 방송 등 14년간 쌓아온 추억을 하나씩 되짚었다. 그러면서 "이런저런 것을 정말 많이 배우고 잘 놀다 간다"고 마지막 인사를 건넸다.

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김신영은 이번 하차가 청취자들과의 영원한 작별은 아니라는 점도 강조했다. 향후 앨범을 발매하게 되면 다시 찾아오겠다는 뜻을 내비친 그는 "영원한 이별은 아니다"라며 아쉬움을 달랬다.

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마지막 방송에서도 특유의 유쾌함은 잃지 않았다. 김신영은 "아직 2시간 남았다. 여러분들 다른 데 가시면 안 된다"며 청취자들과의 마지막 두 시간을 시작했다.

앞서 김신영은 지난 9월 자신이 설립한 회사 '고진감래'의 업무 정비를 위해 약 3개월간 휴식기를 선언했다. 이후 지난 23일 라디오에 복귀했으나 결국 제작진과 논의 끝에 자진 하차를 결정했다고 밝혔다.

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이 과정에서 건강 이상설과 TV 방송 활동에 집중하기 위한 하차라는 추측이 불거지기도 했다. 김신영은 건강에는 문제가 없으며 자신이 설립한 회사 업무에 집중하기 위한 결정이라고 직접 설명했다.

2007년 '심심타파'를 시작으로 MBC 라디오와 인연을 맺은 김신영은 2012년 10월 22일 '정오의 희망곡' DJ로 발탁됐다. '정희'에서의 14년을 포함해 총 16년간 MBC 라디오와 함께했다.

한편 김신영은 현재 MBC '나 혼자 산다', JTBC '아는 형님' 등에 출연 중이다. '정오의 희망곡' 후임 DJ는 아직 공개되지 않았다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com