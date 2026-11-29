◇전남과학대 e스포츠과 재학생들의 운영 지원 속에 전남 광양시 시니어 참가자들이 e스포츠 경기에 참여해 게임을 즐기고 있다. 사진제공=전남과학대

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전남과학대 e스포츠과는 지난 25~26일 전남 광양시 광양국민체육센터에서 '2026 이스포츠 전문인력 양성사업 성과포럼'과 '2026 시니어 e스포츠 대회'를 개최했다.

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 지원하는 이번 행사는 4년간 추진한 e스포츠 인재 양성사업의 성과를 산업계·학계·지역사회와 공유하고, 교육 현장에서 쌓은 경험을 지역사회로 확장하기 위해 마련됐다. 특히 재학생들이 시니어 대회 기획부터 운영까지 직접 맡아 실무 경험을 쌓고, 지역 주민과 e스포츠를 매개로 소통했다는 점에서 의미를 더했다.

25일 열린 성과포럼에는 광양시의회 이기연 의장, 광양시 체육과 윤이남 과장, 김진욱 광양시장애인체육회 국장, 광양시 e스포츠협회 배의순 회장 등 관련 기관 관계자와 선수단, 재학생 100여 명이 참석했다.

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강연에서는 '현장에서 바라본 e스포츠 전문인력의 역량과 미래'를 주제로 현장 중심의 인재 양성 방향을 살펴봤다. 이재홍 한국게임정책학회장은 '인공지능과 스토리텔링' 강연을 통해 소프트파워의 중요성을 강조하고, 크로스 컬처 텔링을 활용한 지역 콘텐츠와 e스포츠의 연계 가능성을 제시했다.

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이유찬 전남과학대 e스포츠과 학과장은 2026년 사업 성과를 발표했으며, 학생들이 AI 기술을 활용해 제작한 영상 '문턱'도 공개됐다. 디지털 소외계층이 겪는 현실을 담은 영상과 교육 과정 참가자들의 작품 전시를 통해 사업 성과를 공유했다.

26일에는 시니어 참가자 50여 명이 출전한 '2026 시니어 e스포츠 대회'가 열렸다. 재학생들은 장비 설치와 참가자 접수부터 종목 시연, 경기 진행, 시상까지 운영 전반을 맡았다. 대회에 앞서 'AI 시대의 디지털 불평등과 e스포츠를 통한 세대 소통'을 주제로 특강도 진행됐다.

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경기는 조작이 쉽고 신체 활동을 함께 즐길 수 있는 '닌텐도 스위치 스포츠'와 'HAMO 기능성 게임' 등 2개 종목으로 진행됐다. 참가자들은 경기를 통해 경쟁과 재미를 나눴으며, 시상식과 만족도 조사로 일정을 마무리했다.

대회에 참여한 e스포츠과 재학생 김한결씨는 "성과포럼과 시니어 대회를 연이어 경험하면서 e스포츠가 단순히 게임을 하는 데 그치지 않는다는 것을 실감했다"며 "교육과 산업, 세대와 지역을 잇는 소통까지 e스포츠가 활용될 수 있는 영역이 생각보다 훨씬 넓다는 것을 배웠다"고 말했다.

이유찬 학과장은 "성과포럼은 지난 4년간의 교육 성과를 산업계·학계·지역사회와 점검하는 자리였고, 시니어 e스포츠 대회는 학생들이 배운 것을 지역 주민과 나눈 현장이었다"며 "앞으로도 누구나 함께 즐길 수 있는 e스포츠 문화를 확산하고 산업 현장이 필요로 하는 실무형 전문인력 양성에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

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전남과학대는 그동안 장애인 e스포츠 지도자 양성과 대회 운영 실습, 지역사회 연계 프로그램 등을 추진해 왔다. 지난 7월에는 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 '제4회 Barrier-Free 어울림대회'를 개최하는 등 e스포츠를 통한 참여와 교류를 확대하고 있다.

광양=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com