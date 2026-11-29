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[스포츠조선 조민정 기자] SBS스포츠 진달래 아나운서가 결혼식 당일 깜짝 결혼 소식을 전했다.

진달래 아나운서는 29일 자신의 개인 계정을 통해 결혼을 발표하며 새로운 인생의 출발을 알렸다.

그는 "그동안 촬영하느라 웨딩드레스를 참 많이 입어봤는데 제가 이런 소식을 전할 날이 올 줄이야. 아직도 실감이 잘 나지 않는다"며 예비 신부의 설렘을 드러냈다.

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그간 방송 활동에 매진해 온 진달래 아나운서는 평생을 함께할 반려자에 대한 애정도 숨기지 않았다. 그는 "줄곧 앞만 보고 바쁘게 달려오던 제가 곁에서 묵묵히 힘을 주는 든든하고 선한 사람을 만나 오늘 결혼을 한다"고 밝혔다.

결혼 소식을 미처 전하지 못한 지인들에게도 양해를 구했다. 고민 끝에 부담을 주고 싶지 않아 연락하지 못한 것이라며 너그러운 마음으로 이해해 달라는 말도 덧붙였다.

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아울러 자신을 따뜻한 시선으로 지켜봐 주고 진심으로 축하해 준 이들에게 감사의 마음을 전했다.

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예식 당일 직접 결혼 소식을 알린 진달래 아나운서에게 축하가 이어지고 있다.

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한편 진달래 아나운서는 SBS스포츠 소속으로 프로야구 매거진 프로그램 '베이스볼S', 'SBS골프 아카데미' 등 다양한 스포츠 프로그램에서 활약하며 얼굴을 알렸다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com