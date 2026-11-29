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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김완선(57)이 탄탄한 복근과 잘록한 허리 라인을 자랑하며 변함없는 몸매로 시선을 사로잡았다.

김완선은 지난 28일 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 사진을 게재했다.

사진 속 김완선은 화장실에서 브라톱을 입고 눈바디 체크를 하는 모습이다. 가만히 서 있기만 해도 드러나는 탄탄한 복근과 군살 없이 잘록한 허리 라인이 감탄을 자아냈다.

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또 다른 사진에는 차 안에서 촬영한 김완선의 모습이 담겼다. 그는 반짝이는 화려한 원피스를 완벽하게 소화하며 무대 위 카리스마와 세련된 매력을 동시에 뽐냈다. 탄탄한 몸매 덕분에 화려한 의상도 자연스럽게 어우러져 이목을 집중시켰다.

김완선은 그동안 꾸준한 운동으로 다져진 건강 관리를 강조해 왔던바. 그는 지난 15일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 "데뷔 초 45kg이었던 몸무게와 현재 몸무게가 큰 차이가 없다"라며 40년 동안 변함없는 몸매를 유지 중인 사실을 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com