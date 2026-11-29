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[스포츠조선 정안지 기자]배우 클라라가 행사 직전 허리 부상을 당해 휠체어를 타고 이동하는 모습을 공개해 안타까움을 자아냈다.

클라라는 29일 자신의 SNS를 통해 "I hurt my back(허리를 다쳤다)"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에는 화려한 의상을 입은 클라라가 휠체어를 타고 이동하는 모습이 담겼다. 행사 참석을 앞두고 갑작스럽게 허리 부상을 당한 그는 걷기 어려운 상태에 놓여 결국 휠체어를 이용하게 된 것으로 보인다. 화려한 무대 의상과 대비되는 모습이 걱정을 더했다.

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클라라는 "Cannot walk. How to recover? (걸을 수 없다. 어떻게 회복해야 할까"라며 부상으로 인한 고충을 전했다.

다행히 클라라는 이후 행사를 무사히 마쳤다. 그는 "Finished the event safely(행사를 무사히 마쳤습니다)"라는 글을 추가로 올리며 안도감을 드러냈다.

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한편 클라라는 오는 12월 7일 첫 방송되는 SBS Plus·E채널 신규 예능에 새롭게 합류, 약 10년 만에 국내 예능 프로그램으로 복귀한다.

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클라라는 중국에서의 솔로 라이프는 물론, '열정 부자'이자 '워커홀릭'으로 살아가는 일상과 화려한 이미지 뒤에 감춰진 진솔한 이야기까지 가감 없이 공개할 예정이다.

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클라라는 지난 2019년 2세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나, 6년 만인 지난해 8월 이혼했다.

anjee85@sportschosun.com