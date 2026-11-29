사진=(좌)유튜브 채널 '케이팝잇'

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 빅뱅 출신 승리의 아내로 알려진 여성의 사진이 온라인상에서 확산하며 관심을 모은 가운데, 해당 사진은 실제 승리의 아내가 아닌 것으로 확인됐다.

29일 일간스포츠는 최근 온라인 커뮤니티에서 화제가 된 '승리 아내 얼굴 공개' 게시물에 사용된 사진이 실제 승리 아내의 모습이 아니라고 확인했다.

앞서 전날 한 온라인 커뮤니티에는 '승리 아내 얼굴 공개'라는 제목의 게시물이 올라왔다. 공개된 사진에는 욕실 앞에 서서 초음파 사진을 들고 있는 만삭의 여성이 담겨 있었다. 여성의 뒤편에 놓인 거울에는 사진을 촬영하는 것으로 보이는 남성의 실루엣까지 비쳐 눈길을 끌었다.

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특히 게시물 제목이 승리의 아내를 언급하고 있어 사진 속 여성이 실제 승리의 배우자가 아니냐는 관심이 쏟아졌다. 승리가 이미 결혼 사실과 아내의 임신 소식을 알린 상황이었기 때문이다.

다만 승리는 가족과 관련한 사생활 노출에 상당히 신중한 태도를 보여왔다. 이 때문에 해당 사진이 실제 아내의 모습인지에 대한 의문도 제기됐다. 일각에서는 사진이 인공지능(AI) 기술로 만들어진 이미지일 가능성까지 언급했다.

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이와 관련해 일간스포츠가 사실관계를 확인한 결과, 온라인에서 확산한 사진은 승리의 실제 아내를 촬영한 것이 아닌 것으로 밝혀졌다. 결국 '승리 아내 얼굴 공개'라는 게시물 제목과 달리 사진 속 인물은 승리의 배우자가 아닌 것으로 확인된 것이다.

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한편 승리는 비연예인 여성과 혼인신고를 마치고 법적으로 부부가 됐다. 두 사람은 내년 1월 출산을 앞둔 것으로 알려졌다.

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앞서 승리는 일간스포츠를 통해 가정을 꾸리고 한 가족을 책임지게 된 만큼 이전과는 다른 무거운 책임감을 느끼고 있다는 뜻을 전했다. 또한 과거 자신의 잘못을 되돌아보고 앞으로는 성실한 모습으로 살아가겠다는 입장을 밝히기도 했다.

승리는 2006년 그룹 빅뱅 멤버로 연예계에 데뷔했다. 그러나 2019년 이른바 '버닝썬 사태'에 연루된 이후 팀에서 탈퇴하고 연예계 활동을 중단했다.

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tokkig@sportschosun.com