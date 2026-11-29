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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 룰라가 이상민, 김지현, 채리나로 구성된 3인조 체제로 무대에 오르며 여전한 팀워크와 끈끈한 우정을 드러냈다.

룰라 멤버 김지현은 지난 28일 개인 계정을 통해 사진 한 장을 공개했다. 그는 사진과 함께 "10월달 강남구청 행사~ 오랜만에 셋이 찍은 사진"이라는 글을 남겨 오랜만에 함께한 세 사람의 모습을 전했다.

공개된 사진에는 대기실에서 나란히 모여 카메라를 바라보는 이상민, 김지현, 채리나의 모습이 담겼다. 세 사람은 서로 가까이 선 채 환한 미소를 지으며 다정한 분위기를 연출했다. 오랜 시간 함께해 온 멤버들답게 자연스러운 호흡과 변함없는 친분이 눈길을 끌었다.

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룰라는 1994년 정규 1집 'Roots of Reggae'(루츠 오브 레게)로 가요계에 첫발을 내디뎠다. 이후 '날개 잃은 천사', '3!4!' 등 다수의 히트곡을 탄생시키며 1990년대 가요계를 대표하는 혼성 그룹으로 큰 사랑을 받았다.

최근에도 '타임캡슐슈퍼콘서트', '레트로슈퍼콘서트' 등 다양한 공연에 참여하며 팬들과 만나고 있다. 특히 이상민, 김지현, 채리나 세 사람이 함께 무대에 오르는 3인조 활동을 이어가며 과거 룰라를 기억하는 팬들에게 반가움을 안기고 있다.

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한편 룰라의 원년 멤버였던 고영욱은 미성년자를 대상으로 한 성범죄로 실형을 선고받은 뒤 팀 활동에서 사실상 배제됐다.

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고영욱은 2013년 미성년자 성폭행 및 성추행 혐의로 기소돼 징역 2년 6개월을 선고받았으며, 2015년 형기를 마치고 출소했다.

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이후 약 5년간 별다른 공식 활동을 하지 않았던 그는 2020년 11월 인스타그램 계정을 개설하며 대중과의 소통을 시도했다. 그러나 인스타그램은 성범죄 전력과 관련한 정책에 따라 해당 계정을 개설 직후 비활성화했다.

2024년에도 온라인 활동을 재개하려는 움직임을 보였다. 같은 해 8월 유튜브 채널을 개설했지만 약 18일 만에 폐쇄됐으며, 9월 28일에는 틱톡 계정마저 삭제됐다.

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이처럼 원년 멤버의 부재 속에서도 이상민, 김지현, 채리나는 3인조로 룰라의 이름을 이어가며 꾸준히 공연 활동을 펼치고 있다.

tokkig@sportschosun.com