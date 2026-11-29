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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김대호가 배우 김지원을 이상형으로 꼽으며 솔직한 마음을 드러냈다.

29일 유튜브 채널 '헤이 김대호'에서 김대호는 6만 기념 구독자 Q&A를 진행하는 영상이 공개됐다.

이날 김대호는 결혼 질문에 "결혼을 하고 싶다는 생각까지는 없고, 하지 말아야겠다는 생각도 없는 상태다. 근데 이렇게 살다가는 못 할 수도 있겠다"라고 답했다.

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현실적인 이상형을 묻는 말에는 "최근에 약간 관심이 간 사람이 있다"며 배우 김지원의 이름을 언급했다. 그는 "최근에 김지원 씨를 화면으로만 봤는데 꽂혔다"고 솔직하게 고백했다.

이때 영상에는 '또 한 분의 피해자. 내가 연애를 못하는 이유'라는 자막이 등장해 웃음을 안겼다.

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김대호는 "항상 이상형 얘기를 하면 아티스틱한 부분을 이야기한다. 자기 주관도 있었으면 좋겠고, 삶의 철학을 가지고 사는 사람이 좋다"라고 설명했다. 그러면서 '첫눈에 반하는 사랑을 믿느냐'는 질문에는 "나는 믿는 편"이라고 답했다.

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anjee85@sportschosun.com