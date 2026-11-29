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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 배성재가 아들 아빠가 된다. 오는 12월 출산을 앞둔 아내 김다영이 뱃속 아이의 성별을 직접 공개했다.

김다영은 지난 28일 자신의 개인 계정을 통해 "다봉이는 늠름한 아들입니다!"라며 2세의 성별을 궁금해하는 이들에게 답했다.

이어 겨울철 출산을 앞두고 뱃속 아들의 활발한 태동을 방어에 비유하며 예비 엄마의 설렘을 드러냈다.

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함께 공개한 사진에는 최근 진행된 SBS 파워FM 30주년 기념 '배성재의 텐' 공개방송에 참석한 김다영의 모습이 담겼다.

어느덧 임신 9개월 차에 접어든 김다영은 이날 현장에서도 2세가 아들이라는 사실을 밝혔다.

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특히 초음파 사진을 통해 확인한 2세의 외모에 관한 질문에는 "희망 편이 있고 절망 편이 있더라"며 누구를 닮았는지는 태어나 봐야 알 것 같다고 답해 웃음을 안겼다.

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아울러 김다영은 아들을 상징하는 파란색 케이크 사진과 태아의 얼굴을 가린 초음파 사진도 공개했다. 이에 그룹 러블리즈 출신 정예인도 김다영을 닮은 멋진 아들이 태어나기를 바라는 댓글을 남겼다.

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한편 배성재와 김다영은 SBS 아나운서 선후배로 인연을 맺었다. 14살의 나이 차를 극복하고 약 2년간 사랑을 키워온 두 사람은 지난해 5월 부부가 됐다.

지난 9월 임신 소식을 전해 축하받은 두 사람은 오는 12월 첫아들을 품에 안을 예정이다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com