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[스포츠조선 박아람 기자] 코미디언 조세호가 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐 하니?'에 과거 영상으로 등장해 시청자들의 눈길을 끌었다.

지난 28일 방송된 MBC '놀면 뭐 하니?' 354회에서는 유재석과 하하, 허경환, 주우재가 배우 김광규, 임원희와 함께 연희동 곳곳을 둘러보는 동네 투어가 진행됐다.

이날 연희동 골목을 걷던 유재석은 한 상가를 발견하고 발걸음을 멈췄다. 해당 장소는 과거 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 촬영 당시 방문했던 이른바 '샤넬 미용실'이었다.

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유재석은 과거 기억을 떠올리며 "샤넬 미용실 자리였는데 바뀌었네. 원래 샤넬 미용실이었는데"라며 아쉬움을 드러냈다. 이어 미용실 원장님의 근황에 대해서는 "사장님이 다른 데 가서 하고 계신다"고 전했다.

이와 함께 제작진은 2018년 '유퀴즈' 촬영 당시의 영상을 자료화면으로 공개했다. 당시 유재석과 조세호는 연희동을 돌아다니며 주민들을 만나 즉석에서 퀴즈를 제안했다.

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특히 두 사람이 주민들에게 '유퀴즈'의 대표 질문인 "유퀴즈? (퀴즈를 푸시겠습니까)"라고 묻자 주민들이 단호하게 "안 합니다"라고 거절했던 장면은 방송 이후 온라인에서 큰 인기를 얻었다. 해당 장면은 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서 꾸준히 회자되며 유명한 밈으로 자리 잡았다.

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이 과정에서 당시 유재석과 함께 촬영에 참여했던 조세호의 모습도 화면에 포착됐다. 최근 방송 활동을 중단한 조세호가 과거 영상으로 등장하면서 시청자들의 관심이 쏠렸다.

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당시 '샤넬 미용실' 원장과 단골손님들은 이후에도 '유퀴즈'와 인연을 이어갔다. 지난해 7월 방송된 '유퀴즈' 300회 특집에서는 유재석과 조세호가 과거 퀴즈를 거절했던 미용실 원장과 손님들을 다시 만나 반가운 재회를 나누기도 했다.

한편 조세호는 2024년 11월 슈퍼모델 출신 정수지와 결혼했다. 이후 지난해 조직폭력배 연루 의혹에 휩싸이면서 출연 중이던 프로그램에서 잇따라 하차했다. 당시 조세호 측은 관련 의혹에 대해 입장을 밝히기도 했으며, 방송 활동에도 변화가 생겼다.

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그가 출연했던 넷플릭스 예능 '도라이버' 시즌6는 지난 21일 종영했다. 이후 조세호는 개인 채널 '모르는데 어떻게 가요'를 통해 팬들과 소통을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com