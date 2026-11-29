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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 최유정이 김신영의 '정오의 희망곡' 마지막 방송에서 이별 이야기를 꺼내다 울컥했다. 방송에 들어가기 전에도 한차례 울었다는 최유정은 함께 방송하며 겪은 일을 돌아보며 웃음도 보였다.

29일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡, 김신영입니다'에는 아이오아이·위키미키 출신 최유정이 게스트로 출연했다. 앞서 일요일 '정오의 희망곡 TOP15' 코너에 함께해 온 최유정은 김신영이 14년 만에 DJ석을 떠나는 날에도 자리를 지켰다.

김신영은 최유정을 두고 "유정 씨는 이미 한바탕 울고 왔다"고 말했다. 이에 최유정은 "얘기하니까 또 눈물 난다"며 울컥했다.

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두 사람은 마지막 방송을 맞아 그동안 미처 하지 못한 이야기도 나눴다. 김신영이 함께 방송하면서 힘들었던 일이 있었느냐고 묻자 최유정은 없었다면서도, 새벽 감성에 젖은 시인 캐릭터만큼은 쑥스러웠다고 털어놨다. 한 번 하고 말 줄 알았는데 그 이야기가 계속 나올 줄은 몰랐다는 것이다. 김신영은 최유정이 자신이 예상하지 못한 대목에서 갑자기 울 때면 당황하기도 했다며, 두 사람의 감성이 달랐던 것이라고 돌아봤다.

김신영은 2012년부터 진행해 온 '정오의 희망곡'을 이날 방송을 끝으로 떠났다. 앞서 그는 건강 문제로 하차하는 것이 아니라 자신이 만든 회사 일에 더 집중하기 위해 라디오를 쉰다고 밝혔다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

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