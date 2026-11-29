Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]그룹 베스티가 해체 당시 마이너스 1억 원의 정산서를 받았던 충격적인 과거를 털어놓으며 눈물을 보였다.

29일 tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 측은 "베스티 해체 전 마지막 정산 -1억?"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 유재석은 "치열하게 했지만 5년 만에 아쉽지만 해체를 맞게 됐다. 멤버들 앞으로 빚이 있었다더라"고 물었다.

Advertisement

강혜연은 "대표님한테 정산서 보여 달라고 해서 봤는데 마이너스 1억이었다"라며 "'5년 동안 열심히 한 결과가 결국 빚이구나. 난 여태 뭐했나' 생각이 들더라"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.

정유지는 "회사를 나와서 혼자서 하다 보니까 쉽지 않았다. 중고 신인이고 나이도 있었다"라며 "'진짜 최선을 다해서 열심히 살았는데 왜 나한테 남은 게 없는 것 같지'라는 생각이 들었다"라고 말했다.

Advertisement

송다혜는 "되게 버거웠다. '아무도 원하지 않는데 내가 너무 하고 싶어 하는 건가. 내가 너무 집착하는 건가'"라며 "아등바등하면서 '이게 맞다. 맞을 거다'라는 생각을 하면서 버텼다"라며 힘들었던 당시를 떠올리며 눈물을 흘렸다.

Advertisement

나해령은 "경력에 쓸 수 있는 건 고등학교 졸업밖에 없더라"며 "죽지 못해서 사는 느낌으로 꾸역꾸역 참았다"라고 털어놨다.

Advertisement

이처럼 쉽지 않은 시간을 견뎌온 베스티는 최근 예상치 못한 역주행으로 다시 대중의 관심을 받고 있다.

지난 2013년 10월 발매된 베스티의 '연애의 조건'은 13년 만인 올해 다시 주목받기 시작했다. 국내외 주요 음원 차트와 온라인 숏폼 플랫폼에서 인기를 얻으며 역주행 열풍을 이어가고 있는 것.

Advertisement

최근에는 국내 주요 음원 플랫폼 멜론 TOP100 5위에 진입한 데 이어 빌보드 'Global 200(글로벌 200)' 차트에도 145위로 입성하는 등 새로운 기록을 써 내려가고 있다.

anjee85@sportschosun.com