AP 연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 암 투병을 경험한 영국 왕세자빈 케이트 미들턴이 다큐멘터리를 통해 암 진단 이후 겪었던 심리적 변화와 치료 과정에서 느낀 감정을 솔직하게 털어놨다. 특히 세 아이들인 조지 왕자, 샬럿 공주, 루이 왕자의 응원 메시지를 듣고 눈물을 흘리는 모습까지 공개돼 뭉클함을 전하고 있다.

29일(현지시간) 영국 BBC에서는 케이트 미들턴의 투병 경험과 회복 여정을 담은 30분 분량의 다큐멘터리 '치유(Healing)'가 방영된다.

이번 다큐멘터리에는 지난 6월 케이트 미들턴이 24시간 안에 잉글랜드와 스코틀랜드, 웨일스의 최고봉을 모두 오르는 '3개봉 챌린지'에 도전하는 과정이 담겼다. 케이트 미들턴은 이번 등반을 하나의 순례에 비유하며 암 진단 이후 달라진 삶의 가치관과 자신의 내면을 돌아봤다.

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케이트 미들턴은 암이라는 질병이 삶을 바라보는 관점 자체를 바꿔놓았다고 고백했다.

그는 "암은 사람을 변화시킵니다. 자신의 죽음을 마주하면 삶이 무한하지 않다는 것을 받아들여야 하죠. 한번 그런 경험을 하고 나면 예전의 나로 돌아가긴 정말 어려워요"라고 밝혔다.

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입원 치료를 받던 당시의 기억도 꺼냈다. 몸이 아파 병원 밖으로 나가지 못하는 상황에서도 자연을 그리워하며 마음속으로 바깥 풍경을 떠올렸다는 것이다.

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케이트 미들턴은 "몸이 아파서 나갈 수 없을 때조차도 병상에서 자연을 상상했다"며 "건강을 되찾으니 바다, 나무, 산 그 모든 공간에 깊은 그리움을 느낀다"고 전했다.

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힘든 투병 기간 자신의 곁을 지켜준 사람에게 감사의 마음을 표현하기도 했다. 그는 "힘든 시기 제 곁에 있어준 누군가의 존재에 저는 영원히 감사할 것"이라며 "가장 힘든 시기에 그저 곁에 있어주는 것의 중요성을 깨달았다"고 말했다.

가족들의 응원 역시 케이트 미들턴에게 큰 버팀목이 됐다. 이번 등반에는 친동생 제임스 미들턴이 동행했으며, 등반 도중 케이트 미들턴에게 세 아이들이 준비한 영상 메시지를 보여줬다.

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영상 속 막내 루이 왕자는 엄마를 향해 "안녕, 엄마. 정말 사랑해요"라며 "내가 항상 엄마 뒤에 있다는 걸 기억해요"라고 애틋한 마음을 전했다.

이어 장남 조지 왕자와 딸 샬럿 공주의 응원 영상도 공개됐다. 세 자녀의 진심 어린 메시지를 확인한 케이트 미들턴은 결국 눈물을 보였다.

케이트 미들턴은 암을 극복하는 과정에서 느꼈던 외로움에 대해서도 이야기했다.

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그는 "암을 헤쳐 나가는 것은 외로운 길"이라면서도 "우리는 삶의 시련을 혼자 짊어지도록 만들어지지 않았다"고 강조했다.

등반을 마친 케이트 미들턴을 맞이하기 위해 남편 윌리엄 왕세자와 조지 왕자, 샬럿 공주, 루이 왕자가 함께 나섰다. 세 아이들은 무사히 도전을 마친 엄마를 따뜻하게 끌어안았으며, 가족이 함께하는 모습이 감동을 더했다.

한편 케이트 미들턴은 2024년 3월 자신의 SNS를 통해 암 진단 사실을 직접 공개했다. 당시 복부 수술을 성공적으로 마쳤으며, 이후 예방적 항암 화학요법을 받고 있다고 밝혔다. 다만 구체적인 암의 종류는 공개하지 않았다.

이후 2025년 1월 케이트 미들턴은 암이 완화 상태에 접어들었다고 알렸다. 이번 다큐멘터리에서도 구체적인 암의 종류와 치료 과정, 향후 예후 등 의료와 관련된 세부 사항은 공개하지 않았다.

암 투병이라는 힘겨운 시간을 지나온 케이트 미들턴이 가족의 사랑과 자연의 소중함, 삶을 대하는 달라진 태도를 전하면서 다큐멘터리에 대한 관심도 높아지고 있다.

tokkig@sportschosun.com