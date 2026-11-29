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[스포츠조선 정안지 기자]배우 손태영이 훌쩍 성장한 아들 룩희 군의 학교 행사에 참석해 뭉클한 감정을 드러냈다.

29일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 "손태영이 미국에서 하루 24시간을 꽉 채워 사는 법"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손태영은 딸 리호 양의 상담을 위해 학교를 방문한 데 이어 저녁에는 아들 룩희 군의 학교 행사에 참석하기 위해 발걸음을 옮겼다.

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잠시 후 학교에서 포착된 룩희 군의 모습이 눈길을 끌었다. 183cm의 큰 키를 자랑하는 룩희 군은 재킷에 넥타이를 매치한 단정한 차림으로 등장해 듬직한 분위기를 풍겼다.

잠시 후 룩희 군은 자신의 이름이 호명되자 앞으로 나섰다. 이어 상장을 자랑하며 선생님과 함께 사진을 찍은 룩희 군. 이를 지켜보던 손태영은 "꼬맹이였던 룩희가 언제 이렇게 컸을까"라면서 "하루의 피로가 사르르 녹는 순간"이라며 아들의 성장에 벅찬 감정을 감추지 못했다.

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앞서 손태영은 아들의 입시를 앞두고 잠을 이루지 못할 정도로 고민이 많다고 밝힌 바 있다. 고등학교 3학년인 룩희 군의 진학을 앞두고 엄마로서 느끼는 걱정과 부담이 적지 않았던 것. 그런 가운데 학교 행사에서 의젓하게 성장한 아들의 모습을 확인한 손태영은 그동안의 피로와 걱정을 잠시 잊은 듯한 모습을 보였다.

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한편, 손태영은 지난 2008년 배우 권상우와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 손태영은 자녀 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이며, 권상우는 한국과 미국을 오가며 가족과 떨어져 지내는 생활을 이어가고 있다.

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anjee85@sportschosun.com