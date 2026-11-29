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[스포츠조선 박아람 기자] 유명 심리상담사로부터 이른바 '그루밍 성착취' 피해를 당했다고 주장한 여성이 민사소송에서 최종 승소했다. 수사기관에서 무혐의 처분을 받았지만, 법원은 상담윤리 위반에 따른 손해배상 책임을 인정했다.

대법원 2부는 지난달 30일 여성 김 모 씨가 남성 심리상담사 장 모 씨를 상대로 제기한 손해배상 소송에서 장 씨가 위자료 1000만 원을 지급하도록 한 원심판결을 확정했다.

김 씨는 2024년 우울증 등으로 심리상담을 받던 중 장 씨에게 지속적인 성적 접촉과 그루밍 피해를 당했다며 경찰에 고소했다. 그러나 경찰은 불송치 결정을 내렸고, 검찰도 증거불충분으로 불기소 처분했다.

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이후 김 씨는 상담사가 상담윤리를 위반해 피해를 입혔다며 민사소송을 제기했다.

지난해 10월 1심 재판부는 장 씨가 "내담자를 보호하기 위하여 기본적으로 지켜야 할 상담윤리를 명백하게 위반"했다고 판단했다.

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특히 장 씨가 두 사람이 연인 관계였다고 주장한 데 대해서는 "심리상담 윤리규정이 강압적 성적 관계만을 금지하고 있는 것이 아니"라며 "성적 관계를 포함한 모든 친밀한 관계를 금지하고 있다"고 지적했다.

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장 씨는 항소했지만 지난 7월 2심에서 기각됐으며, 대법원 역시 상고를 심리불속행 기각하면서 위자료 1000만 원 배상 판결이 최종 확정됐다.

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tokkig@sportschosun.com