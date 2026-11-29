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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 김신영이 14년간 함께한 라디오 DJ석을 떠나며 제작진으로부터 특별한 상패를 받았다.

29일 MBC FM4U '정오의 희망곡, 김신영입니다' 공식 SNS에는 "고생했어요, 정오의 희망곡 김신영이었습니다"라는 글과 함께 영상이 게재됐다.

영상에는 14년 동안 DJ 자리를 지켜온 김신영에게 제작진이 특별한 선물을 전달하는 모습이 담겼다. 제작진은 김신영의 오랜 노고를 기리며 상패를 건넸고, 그동안 함께한 시간을 돌아보는 따뜻한 메시지를 전했다.

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상패에는 "스물아홉에 청춘의 길목에서 시작해 서른의 패기를 건너 마흔셋의 깊이에 이르기까지 매일 낮 12시를 파티타임으로 만들어준 디스크자키 김신영"이라는 문구가 담겼다.

이어 "당신과 함께 달렸던 14년의 계절은 눈물 나게 웃겼고 눈부시게 뜨거웠다"며 "몸의 요요는 왔어도 웃음의 요요는 단 한 번도 없었던 라디오의 작은 거인"이라고 김신영을 향한 애정을 드러냈다.

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또한 "정희 선생님들과 함께 탬버린과 호루라기를 흔들어대며 '오키도키'를 외쳤던 그 유쾌한 에너지와 흥을 영원히 기억하겠다"고 덧붙였다.

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제작진은 마지막으로 "정오를 채워줬던 그 에너지와 기운이 앞으로 신디가 가는 길에도 함께하길 바란다. 어디서든 신디의 무탈한 하루를 응원하겠다"고 전해 감동을 더했다.

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김신영은 이날 방송을 끝으로 14년간 지켜온 DJ석에 작별을 고했다. 그는 "14년 동안 가르쳐주시느라 너무 고생이 많으셨다. 매일매일 14년간 잘 배웠다"라며 청취자들에게 감사 인사를 전했다. 이어 그는 청취자들과 함께 울고 웃었던 순간부터 합창단 결성, 공개방송 등 오랜 시간 쌓아온 추억을 하나씩 되짚었다. 김신영은 "이런저런 것을 정말 많이 배우고 잘 놀다 간다"고 마지막 인사를 건네며 14년간의 여정을 마무리했다.

앞서 김신영은 지난 9월 자신이 설립한 회사 '고진감래'의 업무 정비를 위해 약 3개월간 휴식기를 선언했다. 이후 지난 23일 라디오에 복귀했으나 결국 제작진과 논의 끝에 자진 하차를 결정했다고 밝혔다.

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anjee85@sportschosun.com