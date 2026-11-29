Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 홍민기와 교제 당시 폭행 및 임신중절 종용 의혹을 제기하며 진실공방을 벌여온 전 여자친구 A씨가 실종돼 경찰이 수색에 나섰다. A씨는 사흘째 소재가 확인되지 않고 있어 우려가 커지고 있다.

지난 27일 새벽 A씨 가족은 연락이 닿지 않자 경찰에 실종 신고를 접수했다. 경찰은 A씨의 휴대전화 신호가 마지막으로 확인된 서울 마포대교 일대를 중심으로 수색을 진행하고 있다. 실종 직전 A씨의 SNS에는 신변을 비관하는 내용의 영상이 올라온 것으로 알려졌다.

A씨는 지난 8월 홍민기와 교제하던 당시 폭언과 폭행을 당했으며, 임신중절을 종용받았다고 주장했다. 당시 진료 기록과 초음파 사진 등을 공개하며 피해를 호소하기도 했다.

Advertisement

반면 홍민기의 소속사 페이블컴퍼니는 두 사람의 교제 사실은 인정하면서도 폭행과 임신중절 종용 의혹은 전면 부인했다. 오히려 A씨가 결별 이후 반복적으로 연락하고 자택을 찾아오는 등 스토킹 행위를 했다고 주장했다.

이후 소속사는 A씨를 사문서위조, 공갈미수, 정보통신망법상 명예훼손, 스토킹처벌법 위반 등의 혐의로 고소했다.

Advertisement

A씨는 앞서 홍민기의 자택을 찾아갔다가 경찰과 소방 당국의 공동 대응으로 병원에 이송되기도 했다. 당시 소속사 측은 A씨에게 100m 이내 접근금지와 전기통신을 이용한 접근금지 조치가 내려졌다고 밝혔다.

Advertisement

한편 홍민기는 2023년 U+모바일tv 드라마 '밤이 되었습니다'로 데뷔했으며, 이후 tvN '사랑은 외나무다리에서', 티빙 '스터디그룹', MBC '바니와 오빠들' 등에 출연했다.

Advertisement

현재 A씨의 소재는 확인되지 않은 상태로, 경찰은 정확한 행방을 파악하기 위해 수색을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com