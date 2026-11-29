나비드(NAVID) 사진제공=FONA KOREA

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[스포츠조선 권영한 기자] 과연 '그날의 온도'는 몇 도 였을까?

누구나 문득 '그날의 기억'이 떠오를 때가 있다. 그 기억이 '온도'로 느껴지는 순간, 잊혀질 수 없는 지문임을 깨닫게 된다.

다재다능 싱어송라이터 나비드(NAVID)가 29일 일요일 오후 6시 새 디지털 싱글 '그날의 온도'를 발매한다.

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나비드가 직접 작사·작곡·편곡한 록 발라드. 시간이 지나 흐릿해진 기억 속에서도 여전히 선명하게 남아 있는 오직 한 사람을 향한 마음을 노래한다.

노래는 유난히 따뜻했던 어느 평범한 일상의 오후 속 기억에서 시작된다. 무심히 흘러가던 하루, 문득 한 사람이 떠오르고 끝내 전하지 못한 안부가 다시 입가에 맴돈다.

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"잊은 척 살았는데 잊은 게 아니었다"는 후렴은 평온함으로 돌아왔다고 굳게 믿었던 일상에 지문처럼 남은 파문 같은 마음을 드러낸다. 마지막 후렴에서 화자는 그동안 그리움이라 여겼던 마음을 다시 사랑이라 고쳐 부른다.

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나비드(NAVID) 사진제공=FONA KOREA

나비드가 연주한 피아노와 왕태현의 어쿠스틱·일렉트릭 기타가 곡의 뼈대를 이루고, 알토 색소폰이 쓸쓸하면서도 따뜻한 음색을 더한다.

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담담하게 꺼낸 기억이 후렴의 파문 같은 잔잔한 고백 속에 흐릿하게 넓어지는 원주의 흐름을 따라, 제목 속 '온도'는 지나가버린 어느 하루의 감각에서 오랜 시간이 흘러도 영원히 남아 있을 마음의 새김으로 의미가 확장된다.

'그날의 온도' 음원은 29일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다. 공식 뮤직비디오는 나비드의 공식 유튜브 채널 NAVID TV에서 단독 공개될 예정이다.

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권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com