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[스포츠조선 이지현 기자] 전 축구선수 이영표가 히딩크 감독의 90세 생일 파티를 '사당귀'에서 개최하겠다는 파격 공약을 내걸었다.

29일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 약 4개월 만에 보스로 돌아온 이영표가 박지성과 함께 거스 히딩크 전 대한민국 축구 국가대표팀 감독의 팔순 파티에 참석한 후일담을 공개했다.

이날 이영표는 네덜란드로 가 히딩크 감독의 파티에 참석했다. 그는 히딩크 감독에 대해 "정말 건강하시다"라며 근황을 전했다.

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이어 이영표는 "10년 후에도 '사당귀'가 방송한다면, 90세 파티는 '사당귀'와 함께하자고 적극적으로 감독님을 설득하겠다"라며 파격적인 공약을 내걸어 스튜디오를 술렁이게 했다.

이에 김숙은 "너무 좋다. 영광이다"라며 반색했다. 반면 박명수는 "우리 녹화 끝나고 건강검진부터 하러 가자. 10년 후에 우리가 살아있어야지"라며 현실적인 걱정을 내비쳐 웃음을 자아냈다.

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전현무 역시 "히딩크 감독님을 '사당귀' 스튜디오에 모셔서 90세 파티를 하자"라며 적극적으로 거들었다.

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졸지에 10년 뒤까지 프로그램의 장수를 기약하게 된 출연진. 이영표의 파격 공약이 현실로 이뤄질 수 있을지 관심이 쏠렸다.

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한편 히딩크 감독은 2002년 한일 월드컵 당시 대한민국 축구 국가대표팀을 이끌고 사상 첫 월드컵 4강 신화를 써냈다. 당시 주축 선수로 활약했던 이영표와 박지성은 히딩크 감독과 오랜 인연을 이어오고 있다.

olzllovely@sportschosun.com