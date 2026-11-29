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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김남길과 주지훈이 하정우, 차정원의 결혼식에서 공동 사회를 맡는다.

29일 팬덤뉴스의 단독 보도에 따르면 김남길과 주지훈은 오는 12월 13일 열리는 하정우와 차정원의 결혼식 사회자로 나선다.

당초 김남길이 단독으로 사회를 맡는 것으로 알려졌으나 주지훈까지 합류하면서 하정우를 위한 절친들의 특급 의리가 빛을 발하게 됐다.

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김남길은 지난 28일 서울 경희대학교 평화의전당에서 열린 기부 공연 '2026 우주최강쇼-길리버셜 스튜디오'에서 이 같은 사실을 직접 공개했다. 이날 공연에는 예비신랑 하정우도 게스트로 참석했다.

특히 김남길은 최근 주지훈과 만나 결혼식 사회 진행에 대한 이야기를 나눴다며 "사회는 길게 하지 말자"고 서로 약속했다고 밝혔다.

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이어 주지훈이 최근 출연한 '재혼황후'의 이미지 때문인지 "나는 FM대로 할 테니 형이 알아서 하라"고 말했다고 전했다.

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평소 남다른 입담과 예능감을 자랑해 온 김남길과 주지훈이 공동 사회자로 나서는 만큼 두 사람이 하정우의 결혼식에서 어떤 유쾌한 호흡을 보여줄지 기대를 모은다.

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한편 하정우와 차정원은 오는 12월 13일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 1978년생인 하정우와 1989년생인 차정원은 11세 나이 차를 극복하고 사랑을 키워왔으며, 오는 12월 부부의 연을 맺게 됐다.

olzllovely@sportschosun.com