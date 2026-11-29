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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 박정수가 건강검진 결과에 울컥한 일화를 밝힌다.

29일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 '젊게 산다 자신했던 박정수에게 의사가 건넨 말은?'이라는 제목의 출연 예고 영상을 공개했다.

신체 나이가 50대라는 설에 박정수는 "허위 정보다. 3~4년 전만 해도 그랬을 거다. 근데 나이가 70세가 넘다 보니까 1년이 다르더라"라며 "며칠 전에 허리가 아파서 정형외과에 갔다 .나이 먹으면 협착이 되지 않냐. 내 딴에는 그동안 많은 비용을 들였으니까 '그래도 괜찮죠? 제 나이에 비해서. 협착이 됐다 해도' 했더니 '뭐, 연세만큼'(이라고 했다.) 내 스스로에게 화가 나더라"라고 토로했다.

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이뿐만이 아니었다. 박정수는 "얼마 전에 뇌 MRI와 MRA를 찍었다. 나 딴에는 내 나이에 비해서 많은 생각을 갖고 있고 괜찮을 거라 생각했다. 선생님도 들어가기 전에 '걱정하지 마시라. 굉장히 좋을 거다. 제가 봐도 젊게 사시니 좋을 것'이라 하길래 당당하게 들어갔다"고 밝혔다.

하지만 박정수는 "(검사를 받고) '좋죠?' 했더니 '연세 드신 만큼'(이라 했다.) 너무 화딱지가 나더라"라고 토로해 웃음을 안겼다.

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한편, 배우 박정수가 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 12월 2일 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com