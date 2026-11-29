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[스포츠조선 이지현 기자] 엄지인 KBS 아나운서가 13년 차 기러기 가족의 고충을 털어놓으며 독박육아로 공황 증세까지 겪었다고 고백했다.

29일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 두 자녀를 둔 엄지인 아나운서의 가족 이야기가 공개됐다.

이날 엄지인은 일본의 한 대학에서 경영학과 교수로 재직 중인 남편을 언급했다. 지난 2014년 결혼한 엄지인은 올해로 13년 차 기러기 가족 생활을 이어오고 있다고 밝혔다. 현재는 남편이 일본에서 아이들의 육아를 담당하고 있다.

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특히 앞서 방송을 통해 공개된 엄지인의 남편은 훈훈한 외모로 화제를 모은 바 있다. 시청자들은 "견자단 느낌이 있다", "남편 멋있네", "배우 같다. 정장이 너무 잘 어울린다" 등의 반응을 보였다. 이날 방송에서는 오랜만에 한국에서 한자리에 모인 네 가족의 단란한 모습도 공개됐다.

하지만 화목한 가족사진 뒤에는 엄지인의 남모를 고충이 있었다. 엄지인은 결혼 후 7~8년간 남편이 일본과 한국을 오가는 생활을 했다며 당시 홀로 두 아이의 육아를 책임져야 했다고 밝혔다.

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출산 후 곧바로 아나운서로 복귀했다는 엄지인은 잠도 제대로 자지 못한 채 일과 육아를 병행했다. 7년간 시댁에서 생활한 데다 코로나19 시기까지 겹치면서 신체적, 정신적으로 극심한 피로를 느꼈다고.

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엄지인은 "독박육아를 하다가 공황이 오는 게 뭔지 처음 느꼈다. 갑자기 자다가 숨이 안 쉬어졌다"라며 "신체적으로도, 정신적으로도 너무 힘들더라"라고 털어놨다.

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심지어 엄지인은 정말 힘들었던 시기에는 출근하는 차 안에서 비명을 지르기도 했다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

그럼에도 엄지인은 힘든 시간을 견딜 수 있었던 이유로 착하고 바르게 자라준 두 아이를 꼽으며 애틋한 모성애를 드러냈다.

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olzllovely@sportschosun.com