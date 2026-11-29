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[스포츠조선 이지현 기자] 래퍼 양홍원이 이혼 후 근황을 드러낸 가운데 전 아내와의 러브스토리가 담긴 자신의 노래가 흘러나오자 자리를 벗어나는 모습이 포착됐다.

29일 양홍원의 지인은 자신의 SNS에 양홍원과 함께 술집을 방문한 모습이 담긴 사진과 영상을 게재했다.

공개된 영상 속 양홍원은 검은색 반팔 티셔츠에 모자를 눌러쓴 채 지인들과 시간을 보내고 있는 모습이다.

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특히 양홍원은 메뉴를 고르던 중 술집에서 자신의 곡 'ROSE'가 흘러나오자 갑작스럽게 자리에서 일어났다. 해당 곡은 전 아내인 모델 출신 원현주와의 연애 이야기를 담은 곡으로 알려져 있다.

이에 지인들이 "어디 가, 어디 가"라고 묻자 양홍원은 휴대전화를 들고 전화를 받는 듯한 자세를 취하며 자리를 벗어났다.

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최근 불륜 논란에 이어 이혼 소식까지 전한 양홍원이 전 아내와의 추억이 담긴 노래가 나오자 자리를 뜨는 모습이 공개되면서 눈길을 끌고 있다.

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한편 앞서 양홍원과 원현주는 2017년께부터 교제를 시작해 2023년 혼인신고를 마쳤으며, 이듬해 11월 딸 루아 양을 품에 안았다. 이후 지난 10월 18일 뒤늦게 결혼식을 올리며 많은 축하를 받았다.

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그러나 결혼식 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹에 휩싸였다. 당시 소속사 측은 모텔에 동행한 사실은 인정했으나 객실 내 애정 행위는 없었다며 의혹을 부인하고 법적 대응에 나섰다.

이후 두 사람은 서로의 SNS 계정을 언팔로우하고 결혼식 사진을 삭제하는 등 파경설에 휩싸였다. 결국 원현주는 지난 24일 SNS를 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝히며 결혼식 약 한 달 만에 파경 소식을 전했다. 구체적인 이혼 사유는 밝히지 않았다.

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olzllovely@sportschosun.com