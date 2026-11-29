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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박경혜가 이사한 새 집을 공개했다.

29일 박경혜의 유튜브 채널에서는 '정든 집을 떠났습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

강남 6평 원룸 이사를 앞둔 박경혜는 "저희 집이 아마 사다리차가 안 되는 걸로 알고 있다. 지금 사는 집도 안 되고 현재 사는 집도 엘리베이터가 없다. 엘리베이터를 결국 포기했다. 결국에 뭔가를 포기해야 한다 생각했는데 엘리베이터를 포기했다"고 털어놨다.

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새 집에서 카메라를 켠 박경혜. 박경혜의 집은 이전보다 훨씬 넓어졌다. 밥솥을 들고 온 박경혜는 "저 여기서 돈 많이 벌어서"라고 소원을 빌다 "왜 눈물이 날 거 같지?"라고 울컥했다. 박경혜는 "여기서 여러분들이랑 더 재밌는 얘기도 많이 만들고 돈도 열심히 벌고 열심히 살아보겠다"며 또 한 번 울컥했다.

박경혜는 "엘리베이터는 포기했다. 하지만 절대 포기할 수 없었던 한 가지. 분리형 구조"라며 "이 집은 전등에 날파리가 하나도 없다. 환기도 너무 잘 된다"고 감탄했다.

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거실 뷰를 본 제작진은 "여기가 너무 좋다"며 감탄했다. 박경혜는 "사장님이 집을 지으실 때 가족 분들이랑 오래 사시려고 나무를 원목으로 지었다더라. 저는 최대한 원목들을 살리고 싶었다"고 만족했다.

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화장실에 간 박경혜는 "사이즈 괜찮고 진짜 괜찮은 게 하수구 냄새가 안 난다. 화장실이 쾌적한데 청소를 해야 할 거 같다"며 "그리고 베란다가 있다. 정말 좋은 소식도 있다. 원래 사시던 세입자 분이 세탁기도 기증해주셨다. 냉장고도 옵션인데 정말 크다"고 자랑했다.

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wjlee@sportschosun.com