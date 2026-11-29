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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이상엽이 신혼집 명의가 아내 앞으로 돼 있다고 밝혔다.

29일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 집착 시점'에서는 최근 서울대 출신 후배 변호사 4인방과 새로운 법무법인을 설립한 22년 차 이혼 전문 변호사 박민철의 일상이 공개됐다.

이날 업무를 마친 박민철은 가수 이석훈, 배우 이상엽과 만났다. 결혼 11년 차 이석훈부터 결혼 3년 차 이상엽, 결혼 17년 차 박민철까지 세 유부남이 한자리에 모인 가운데 자연스럽게 대화 주제는 결혼 생활과 부부의 재산 관리로 이어졌다.

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이상엽은 집 명의가 누구 앞으로 돼 있느냐는 질문에 "와이프다"라고 답해 눈길을 끌었다.

이어 이상엽은 "어쩌다 보니까 이렇게 됐다. 모르겠다. 어떤 시간의 흐름이 자연스럽게 흘러갔다"라며 아내 명의로 집을 마련하게 된 배경을 설명했다.

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이를 들은 박민철은 "아내가 굉장히 철두철미하신가 보다"라고 너스레를 떨었고, 이상엽도 "철두철미라는 말이 나올 뻔 했다"며 웃었다.

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다만 박민철은 이혼 전문 변호사답게 "재산분할은 명의로 하는 게 아니다"라고 설명했다. 부부가 혼인 기간 중 함께 형성한 재산의 경우 명의와 별개로 재산 형성 및 유지에 대한 기여도 등이 고려된다는 것.

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한편 이상엽은 지난 2024년 3월 비연예인 여성과 결혼했다. 결혼 이후 각종 예능 프로그램을 통해 아내를 향한 애정을 드러내며 사랑꾼 면모를 보여왔다.

olzllovely@sportschosun.com