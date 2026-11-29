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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 김종국이 극비 결혼식에 이어 웨딩사진조차 촬영하지 않았다고 고백하면서 또다시 '유령신부설'에 휘말렸다.

29일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에서는 '제1회 칼있으마 선발전'이 펼쳐진 가운데 멤버들의 결혼 관련 이야기가 공개됐다.

이날 미션 장소로 이동하던 중 양세찬은 오는 12월 결혼을 앞둔 지예은에게 웨딩사진 촬영 여부를 물었다. 지예은은 이미 촬영을 마쳤다며 "진짜 예쁘다. 너무 예쁘다"고 만족감을 드러냈다.

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이에 자연스럽게 화제는 지난해 9월 결혼한 김종국에게로 옮겨갔다. 지석진은 김종국에게도 웨딩사진을 찍었는지 물었고, 김종국은 아무렇지 않게 "난 안 찍었다"고 답해 멤버들을 놀라게 했다.

뜻밖의 고백에 유재석은 "너 결혼한 거 맞냐"고 의심했고, 하하는 "무슨 1960년대에서 왔냐"고 황당해했다.

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급기야 유재석은 "신부님이 있나 없나 찾아야 된다"고 농담을 던졌고, 제작진 역시 '또 다시 불거진 종국이의 유령신부설'이라는 자막을 삽입해 웃음을 자아냈다.

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김종국을 둘러싼 멤버들의 장난은 이번이 처음이 아니다. 불과 일주일 전 방송에서도 결혼식 사회를 맡았던 유재석이 대역 신부설을 제기하는가 하면, 양세찬 역시 "유령 신부 아니죠?"라고 거들어 김종국을 당황하게 한 바 있다.

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특히 김종국은 결혼 당시에도 '007 작전'을 방불케 하는 철통 보안으로 화제를 모았다.

김종국은 지난해 9월 5일 서울 강남의 한 호텔에서 비연예인 여성과 비공개 결혼식을 올렸다. 예식 규모는 양가 각각 50명씩, 총 100명가량으로 제한했으며 초대받은 하객들에게도 결혼식 전날에서야 장소를 알린 것으로 전해졌다. 일부 연예인 하객들의 매니저 동행까지 제한할 정도였다.

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사회는 유재석이 맡았으며 '런닝맨' 멤버들과 차태현, 장혁 등 절친한 지인들이 참석했다. 당시 결혼식 현장과 신부의 모습이 담긴 사진도 외부에 공개되지 않았다.

심지어 김종국은 결혼식 당일 신랑 입장 순간에도 하객들을 단속했던 것으로 알려졌다. 당시 사회를 맡았던 유재석은 김종국이 입장하면서 입에 손가락을 가져다 대는 등 하객들의 과도한 반응을 제지했다고 폭로해 웃음을 안겼다.

또 결혼식 규모를 최소화하면서 오랜 기간 함께 방송한 '미운 우리 새끼'의 일부 출연진도 초대하지 않았고, 초대받지 못한 지인들이 보내려던 축의금 역시 정중히 거절했다고 밝힌 바 있다.

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김종국은 과거 아내와 자신 모두 조용한 결혼식을 원했다며 결혼식을 마친 뒤 결혼 사실을 발표하는 것까지 고민했다고 털어놓기도 했다.

olzllovely@sportschosun.com