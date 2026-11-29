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[스포츠조선 이지현 기자] MBC 예능 프로그램 '전지적 집착 시점'이 정규 편성을 확정했다.

29일 방송된 MBC '전지적 집착 시점'에서는 4부작 파일럿 방송을 마무리하는 가운데, 방송 말미 정규 편성 소식을 전하며 새로운 출발을 알렸다.

지난 8일 첫 방송된 '전지적 집착 시점'은 MBC의 대표 관찰 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'의 스핀오프로, 한 가지 분야에 남다른 열정과 집착을 보이는 이른바 '괴인'들의 일상을 들여다보는 프로그램이다.

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기존 '전지적 참견 시점'이 스타와 매니저의 일상을 중심으로 했다면, '전지적 집착 시점'은 연예인이라는 틀에서 벗어나 자신만의 세계를 구축한 인물들을 조명하며 차별화를 꾀했다.

특히 전현무를 필두로 민음사 편집자 김민경, 코미디언 김원훈, 셰프 윤남노 등 신선한 MC 조합을 내세워 기존 관찰 예능과는 또 다른 재미를 선사했다.

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4회에 걸친 파일럿 방송에서는 총 8명의 '괴인'이 등장해 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

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첫 회에서는 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어2' 출신이자 카이스트를 졸업한 게임 개발자 김재서와 국내 최초 하이다이버 최병화가 출연했다.

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김재서는 주말에도 집에 가지 않고 회사에서 숙식을 해결하며 1년간 무려 203개의 게임을 즐긴 일상을 공개했다. 최병화는 32.8m 높이의 절벽에서 다이빙에 성공하며 안방극장에 짜릿한 긴장감을 선사했다.

2회에서는 라멘만 3500그릇을 먹었다는 '라멘 괴인' 웅성과 종이비행기 국가대표 이정욱이 등장했다. 라멘에 대한 남다른 애정으로 연애와 집, 자동차까지 뒷전으로 미룬 웅성의 일상과 종이비행기에 과학적 원리를 접목하며 자신만의 영역을 개척한 이정욱의 이야기가 흥미를 더했다.

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3회에서는 세계적인 모델 최소라의 남편이자 패션 포토그래퍼인 '사진 괴인' 이코베와 국내 최초 여성 윙슈터 권혜연이 출연했다. 100대가 넘는 카메라를 보유했던 이코베의 남다른 수집욕과 아내 최소라를 향한 애정, 수입의 대부분을 윙슈팅에 쏟아붓는 권혜연의 열정이 공개됐다.

마지막 4회에서는 SNS 팔로워가 한 명 늘어날 때마다 쓰레기 하나를 줍는 '쓰레기 괴인' 브릭과 22년 차 이혼 전문 변호사인 '이혼 괴인' 박민철이 등장했다.

브릭은 최홍만과 함께 거리 청소에 나서며 선한 영향력을 전했고, 박민철은 가수 이석훈, 배우 이상엽과 만나 현실적인 결혼 생활과 재산 분할에 대한 이야기를 나누며 관심을 모았다.

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다만 시청률 면에서는 다소 아쉬운 성적을 거뒀다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 '전지적 집착 시점'은 전국 가구 기준 첫 회 3.4%를 기록한 이후 2회 3.0%, 3회 2.8%로 소폭 하락세를 보였다.

그럼에도 첫 방송 당시 2054 시청률 2.0%로 동시간대 1위를 차지했으며, 최병화의 절벽 다이빙 관련 장면은 분당 최고 시청률 4.9%까지 치솟는 등 가능성을 보여줬다.

무엇보다 '전지적 집착 시점'은 독특한 취향을 지닌 인물들을 단순히 웃음거리로 소비하는 데 그치지 않고, 이들의 집착이 전문성과 성취로 이어지는 과정을 담아냈다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.

연예인 위주의 관찰 예능이 쏟아지는 가운데 새로운 인물 발굴과 소재의 확장 가능성을 보여줬다는 점에서도 의미를 더했다.

시청률 하락세에도 불구하고 정규 편성이라는 성과를 거둔 '전지적 집착 시점'. 과연 정규 방송에서는 또 어떤 기상천외한 '괴인'들이 등장해 안방극장을 사로잡을지 관심이 집중된다.

olzllovely@sportschosun.com