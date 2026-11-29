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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 김나영이 과감하게 바꾼 주방을 공개했다.

29일 김나영의 유튜브 채널에서는 '확 바뀐 나영이네 주방 공개♥'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김나영은 "집을 또 고쳤다. 저희 집을 야금야금 고치는 재미를 알았다. 한번에 고치는 거 말고 야금야금 고치면 계속 새집에 사는 느낌이 든다. 이사 갈 때 집 한번에 고치지 마라"라며 "벼르고 벼르던 주방을 공사했다. 주방이 뭔가 내 마음에 안 든다. 주방에서 보내는 시간이 기쁘지 않았다. 눈감고 있으려다가 질렀다"며 주방 공사를 했다고 밝혔다.

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감나영의 집은 상부장을 떼고 민트색 벽으로 산뜻하게 변신해 개방감을 강조했다. 김나영은 "티파니 매장인 줄 알지 않았냐. 모기가 잘 보인다. 하얀 벽이면 더 잘 보일 줄 알았는데 더 잘 보인다" 며 "기존에는 상부장도 있었고 'ㄷ'자 형태였다면 지금은 '11'자가 됐다"고 밝혔다. 옆면 벽지는 나무색으로 꾸몄다. 김나영은 "나무 톤을 엄청 밝게 해서 우아하면서도 사랑스럽게 해봤다"고 밝혔다.

중앙에는 대형 스테인리스 아일랜드 식탁이 자리하고 있었다. 김나영은 "쿠킹 스튜디오 같다. 조병도 스튜디오 같은 조명을 했다. 스포트라이트를 받으면서 할 수 있다"며 "업체에서도 '이렇게 큰 상판이요?'(라며 놀랐다.) 너무 크면 위화감이 있을 거 같다. 내 꿈이었다"고 만족했다.

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민트색 벽은 벽지가 아닌 인조 대리석이었다. 김나영은 "이런 재질은 상판으로 많이 하는데 전체 벽으로 두른 거다. 이런 컬러를 쓴 것도 우리가 처음이라더라"라며 "다양한 컬러는 없었다. 다 차분하고 대중적인 컬러가 많았는데 좀 튀는 컬러가 이거였던 것"이라 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com